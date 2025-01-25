В России разработают ГОСТ для тюбинга
Депутаты Госдумы приступили к работе по созданию государственного стандарта для зимних «ватрушек», рассказала первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая. Решение стандартизировать тюбинги она объяснила их травмоопасностью.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить»,— считает депутат (цитата по «РИА Новости»).
Только за нынешнюю зиму в России произошло несколько происшествий при катании на «ватрушках». В Казани, катаясь на тюбинге, привязанном к заднему бамперу автомобиля, погибла девушка. В Прикамье во время катания на тюбинге погиб 14-летний подросток.