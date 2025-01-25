В России разработают ГОСТ для тюбинга

Депутаты Госдумы приступили к работе по созданию государственного стандарта для зимних «ватрушек», рассказала первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая. Решение стандартизировать тюбинги она объяснила их травмоопасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить»,— считает депутат (цитата по «РИА Новости»).

Только за нынешнюю зиму в России произошло несколько происшествий при катании на «ватрушках». В Казани, катаясь на тюбинге, привязанном к заднему бамперу автомобиля, погибла девушка. В Прикамье во время катания на тюбинге погиб 14-летний подросток.