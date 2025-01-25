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Коммерсантъ FM
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В России разработают ГОСТ для тюбинга

Депутаты Госдумы приступили к работе по созданию государственного стандарта для зимних «ватрушек», рассказала первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая. Решение стандартизировать тюбинги она объяснила их травмоопасностью.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить»,— считает депутат (цитата по «РИА Новости»).

Только за нынешнюю зиму в России произошло несколько происшествий при катании на «ватрушках». В Казани, катаясь на тюбинге, привязанном к заднему бамперу автомобиля, погибла девушка. В Прикамье во время катания на тюбинге погиб 14-летний подросток.

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