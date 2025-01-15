В Кунгуре погиб ребенок во время катания на тюбингах

В Кунгуре на лыжной базе «Снежинка» скончался 14-летний школьник во время катания на тюбингах. Об этом сообщает «КП-Пермь». По информации краевого минздрава, ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По данным издания, во время спуска со склона подростка подбросило, и он ударился грудью о снег. Тело несовершеннолетнего обнаружили дети, с которыми он пришел на территорию базы.

Согласно информации источника «КП-Пермь», ранее погибшему был установлен шунт в сердце и подобные физические нагрузки были противопоказаны.