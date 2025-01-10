В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти 20-летней девушки на тюбинге

Специализированным следственным отделом ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту смерти 20-летней девушки на тюбинге, она была привязана к машине. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МВД по Татарстану.

8 января 2025 года на службу 112 поступило сообщение о том, что 20-летняя жительница Казани, катаясь с горки на тюбинге, врезалась в столб забора. От полученных травм девушка скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции Казани, выехав на место происшествия, выявили несоответствие данной информации действительности: на месте происшествия отсутствовали следы крови.

Биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 км от места предположительной гибели девушки. Кроме этого, в ходе просмотра видеокамер установлено, что девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля «Хендэ Гец», а позже врезалась в дорожный знак.

Личность владелицы автомашины, управлявшей транспортным средством, установлена. Ею оказалась 22-летняя подруга погибшей. Специализированным следственным отделом ГСУ МВД по Республике Татарстан по факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Обвиняемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая (по следам крови) и судебно-автотехническая экспертизы.

Влас Северин