Reuters: «Хамас» завербовал до 15 тыс. новых членов за время войны с Израилем

С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года палестинская группировка «Хамас» завербовала от 10 тыс. до 15 тыс. новобранцев. Примерно такое же количество боевиков было убито за время боевых действий, сообщило Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе США, знакомые с разведданными.

По словам источников, большинство новых боевиков «молоды и не подготовлены», но «Хамас» по-прежнему является угрозой Израилю. 14 января бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что группировка набрала почти столько же боевиков, сколько потеряла. По данным Израиля, общее число погибших членов группировки достигает 20 тыс. Представитель «Хамаса» в июле заявлял, что группировка завербовала «тысячи новых бойцов».

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон также подтвердил, что «Хамас» вербует молодых людей, однако, по его мнению, новобранцев нельзя считать террористами. «Даже если они вербуют молодежь, у них нет ни оружия, ни тренировочных баз. Так что, по сути, да, вы можете настроить эту молодежь против Израиля, но они не смогут стать террористами, потому что вы не сможете снабдить их оружием или ракетами»,— сказал господин Данон.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются уже 477-й день. С 19 января между Израилем и «Хамасом» действует соглашение о прекращении огня. По условиям сделки «Хамас» должен освободить 33 заложника, а Израиль отпустить из тюрем почти 2 тыс. палестинских заключенных. На сегодня «Хамас» освободил семь взятых в плен израильских граждан.

Подробности сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».