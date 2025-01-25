Reuters: агентство USAID заморозило программу помощи Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило проекты, связанные с предоставлением помощи Украине, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из них, среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, в том числе экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

«Организациям придется прекратить всю деятельность, включая все жизненно важные медицинские услуги по ВИЧ/СПИДу, питанию, охране здоровья матери и ребенка, всю сельскохозяйственную работу, всю поддержку организаций гражданского общества, образования»,— сказал бывший сотрудник USAID.

Решение USAID было принято после того, как госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование большинства программ помощи другим странам на 90 дней. Его поручение касается в том числе Украины, Тайваня и Иордании. Госдеп в течение 85 дней должен подготовить рекомендации о том, какие программы иностранной помощи нужно продолжить.

О позиции США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по внешней политике».