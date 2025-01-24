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Свердловчане лишились 4,2 млрд рублей из-за действий мошенников в 2024 году

Жители Свердловской области потеряли в 2024 году 4,2 млрд руб., став жертвами мошеннических действий, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых по итогам отчета ведомства по борьбе с преступностью.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, каждый третий зафиксированный криминальный эпизод был совершен с использованием современных технологий — 35,9% от всех преступлений, это 17419 случаев. Всего из-за действий мошенников пострадали около 7 тыс. человек, из них 60% — женщины.

Напомним, в Свердловской области за год задержали более 60 курьеров, которые работали на мошенников, а жители Каменска-Уральского потеряли около 96 млн руб. в результате действий мошенников.

Ирина Пичурина

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