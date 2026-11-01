Иран заявил о покупке российских Су-35 и назвал условие их получения
Армия Ирана уже закупила российские истребители Су-35, сообщил представитель вооруженных сил страны Мохаммед Акраминия. По его словам, Тегеран ожидает их поставки после окончания войны с США.
«Эти самолеты должны были быть импортированы еще до войны. Мы импортируем их после войны. В наших планах — ввести в эксплуатацию передовые самолеты, такие как Су-35»,— сказал господин Акраминия в интервью Tabnak. Он добавил, что Тегеран уже начал готовить пилотов к тому, чтобы управлять этими самолетами.
Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель. В воздушно-космических силах России используется версия Су-35С (серийный), в то время как экспортная версия в российских источниках помечается как Су-35. Иранские власти одобрили закупки самолетов после того, как Совет Безопасности ООН снял запрет на продажу обычных вооружений Тегерану осенью 2020 года.
Первую партию Су-35 иранские военные получили в январе 2025 года, незадолго до начала операции США и Израиля. Их число не раскрывалось. По данным специализированного немецкого издания Flug Revue, количество заказанных самолетов составляло 50 единиц.