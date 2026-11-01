Иран заявил о покупке российских Су-35 и назвал условие их получения

Су-35 — многоцелевой сверхма­невренный истребитель. В воздушно-космических силах России используется версия Су-35С (серийный), в то время как экспортная версия в российских источниках помечается как Су-35. Иранские власти одобрили закупки самолетов после того, как Совет Безопасности ООН снял запрет на продажу обычных вооружений Тегерану осенью 2020 года.