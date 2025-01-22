Жители Каменска-Уральского потеряли из-за мошенников около 96 млн рублей за год

В прошлом году жители Каменска-Уральского потеряли около 96 млн руб. В результате действий мошенников, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в рамках подведения итогов рабочей поездки в город начальника регионального ведомства Александра Мешкова. ОВД удалось снизить количество краж (-10,8%; 528 случаев), в том числе с банковских счетов (-51,7%; 69 случаев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Генерал Мешков принял участие в совещании, которое было посвящено работе городского отдела за 2024 год. Так, согласно итогам, в рейтинге эффективности оперативно-служебной деятельности отдел занимает третье место при некомплекте 28,9%. Зарегистрированное число преступлений сократилось на 11%, до 2206 случаев, включая тяжкие и особо тяжкие преступления (-7,7%, 693 случаев) и против личности (-12,9%, 61 случаев). Расследовано 148 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Раскрываемость в целом составила 63,3%. «Не может не тревожить подростковая преступность — 61 факт, рост ДТП на 10% — 98, в которых погибли девять и ранены 130 человек»,— добавил полковник Горелых.

Ранее Александр Мешков потребовал от полиции Новоуральска (Свердловская область) активизировать работу по защите граждан от мошенников, а также обратил внимание на проблему подростковой преступности, указав на то, что несовершеннолетними было совершено 39 преступлений.

Ирина Пичурина