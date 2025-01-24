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Уровень преступности в Свердловской области снизился на 2,4% в 2024 году

Главное управление МВД по Свердловской области подвело итоги своей работы за 2024 год на расширенном заседании коллегии под председательством начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Согласно докладу начальника штаба Станислава Каргаева, за год в регионе учли 48,5 тыс. уголовно наказуемых деяний, что на 2,4% меньше по сравнению с 2023 годом, сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

По итогам года Свердловская область занимает 10 место в России по общей регистрации преступлений после Москвы, Краснодарского края и других регионов. Уровень преступности в области остается одним из самых низких среди крупных субъектов страны, а в Уральском Федеральном округе (УрФО) область является наиболее безопасным регионом.

За отчетный период на 10,6% сократилось количество убийств — в 2024 году зафиксировано186 преступлений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (561; -6,7%) и повлекших смерть потерпевших (100; -21,9%). Также снизились случаи изнасилований (112; -8,9%), разбоев (99; -9,2%), грабежей (482; -25,0%) и краж (13 424; -16,5%). Раскрываемость убийств составила 98,4%, краж с банковских счетов — 64,3%, случаев изнасилования — на 100%. Кроме того, раскрыто 931 преступление прошлых лет, 293 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.

За год в Свердловской области зафиксирован ряд коррупционных преступлений, среди них — 41 факт легализации доходов, полученных преступным путем. Эффективность выявления уголовно наказуемых деяний в рамках национальных проектов увеличилась на 16,7%.

Кроме того, в течение года выявлено 41 преступление экстремистской направленности. За распространение недостоверной информации о ВС РФ сотрудниками полиции пресечено 45 административных правонарушений, кроме того, заблокировано 56 интернет-ресурсов.

Полиция также пресекла деятельность 367 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, включая 51 человека из этнических группировок. Сотрудники полиции также установили личность 257 без вести пропавших и идентифицировали 20 неопознанных тел.

Ирина Пичурина

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