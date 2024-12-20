Более 60 курьеров, работавших на мошенников, задержали в Свердловской области

В Свердловской области за год задержали более 60 курьеров, которые работали на мошенников, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Задержания проводили оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

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По его словам, подозреваемые часто рассказывают о найденной в соцсетях подработке «курьером» и утверждают, что якобы не догадывались о том, что их работа может быть противозаконной. Однако, это не освобождает их от уголовной ответственности – за подобные преступления грозит до 10 лет лишения свободы.

«Нужно помнить, что такого рода курьеры лишь пешки в руках воротил криминального бизнеса, которые никогда не заступятся, и не придут на помощь выручать своих наивных "бегунков". Для них они с момента задержания становятся просто использованным материалом. А всем законопослушным людям стоит запомнить всего один совет – никогда и никому не отдавайте свои сбережения, не берите в банках кредиты по просьбе неизвестных, кем бы они не представлялись»,– прокомментировал полковник Горелых.

Недавно в Екатеринбурге задержали 24-летнего курьера из Самары по подозрению в хищении около 1,5 млн руб. у 78-летней пенсионерки. ФСБ и полиция предупреждают свердловчан об активизировавшихся перед Новым годом мошенниках и просят быть осторожнее.