Тренды обновляют коллекции
Что и почему предпочитают собирать в России
Марки и редкие монеты уступают место аниме-фигуркам, карточкам и цифровому мерчу. Рынок коллекционирования в России меняется во многом под влиянием молодого поколения собирателей. Об этом “Ъ FM” рассказали его участники. Все более популярным, в частности, становится покупка и обмен уникальных скинов в онлайн-играх. Некоторые из них продаются за нескольких миллионов рублей. При этом интерес к традиционным предметам коллекционирования падает.
Так, за год снизился спрос на почтовые марки, рассказал член Академии филателии России и член Европейской академии филателии Игорь Пугачёв:
«Потеря интереса — общая тенденция. Конечно, приходит новое поколение коллекционеров, в основном это мужчины, которым сейчас где-то 40-50. Самым популярным становится покупка марок на аукционах, которых стало очень много, они разного уровня. Все самое лучшее сейчас выставляется на них. У меня есть аукцион марок, который успешно действует.
При этом что-то дешевеет, что-то дорожает. Еще три-пять лет назад цены на марки Китайской Народной Республики были очень высоки, а сейчас они сменяются обычными прайсами. Какие-то марки английских колоний растут. Очень хорошо растут отечественные в цене. Дорожают марки Российской империи, советского периода, современной России. Например, на моем аукционе продавались марки 1930 года под названием "Пятилетка в четыре года! " в идеальной сохранности, в квартблоках. Они ушли за $100 тыс.».
По данным Superjob, примерно каждый четвертый россиянин увлекается каким-либо коллекционированием. На первом месте по популярности остается нумизматика. Но и это увлечение перестало быть массовым. При этом некоторые разновидности редких монет и банкнот все еще пользуются повышенным спросом, заметил профессиональный нумизмат Евгений Гончаров:
«Нумизматика востребована, коллекционеров много. Но это в основном люди, которые начали собирать монеты давно, еще в 1980-1990-х, начале нулевых годов. Сейчас из-за ситуации с доступом к аукционам и покупкам монет за рубежом, а также из-за существенного роста цен на целые группы и категории монет, конечно, люди стали меньше их собирать. По крайней мере, это коснулось средневековой и античной нумизматики.
При этом продолжает расти интерес к современной нумизматике, то есть тому, что чеканят на монетных дворах, преимущественно российских.
Речь о каких-то юбилейных, сувенирных, памятных сериях. Тем более такие монеты чеканятся в течение нескольких лет, серия может продолжаться, и по цене они вполне доступны. Обмениваются ими где-то в клубах, при частных встречах».
Сфера коллекционирования фигурок и вещей в онлайн-играх во многом схожа с той же нумизматикой. Тех, кто увлекается таким хобби, привлекает сам процесс поиска, удовлетворение от ценной находки и возможность долгосрочных инвестиций, рассказал менеджер по развитию направления «Кибер» на Sports.ru и ведущий подкаста о гик-культуре «Главное меню» Михаил Ложков:
«Сейчас в коллекционировании действительно появляются новые тенденции. Связано это прежде всего со сменой поколений. У кидалтов, людей, у которых и во взрослом возрасте сохраняются юношеские увлечения, появляются деньги. Поэтому наборы Lego по "Звезде смерти" дороже 100 тыс. руб. уже не удивляют. Редкие фигурки по "Звездным войнам" продают дороже $1 млн.
При этом часть хобби не пропадает, а просто трансформируется.
Раньше подростки в мире собирали карточки с бейсболистами, а сейчас это карточки с покемонами. Блогер Логан Пол, например, продал карточку с Пикачу на аукционе за $16 млн. В последнее время популярность набирают карточки с другими аниме, но пока рынок значительно ниже. Например, рекордная сделка по карточкам One Piece оценивается примерно в $700-800 тыс.
Важно понимать, что есть простые домашние коллекции, а есть полноценная охота за артефактами. Недавно прошли новости о том, что Warner Bros. планируют поставить на реквизит для съемок сериала по "Гарри Поттеру" чипы и маячки для того, чтобы потом не найти пропавшие вещи на аукционах.
Сегмент рынка тут самый разнообразный: молодые фанаты аниме или игр могут стоять в очереди, чтобы купить в общепите бокс в коллабе по любимому произведению. Люди постарше могут отыскивать редкие вещи с автографами или заказывать кастомные фигурки ограниченных экземпляров. Новый сегмент — это коллекционирование предметов в онлайн-играх. В той же Counter-Strike 2 они не несут улучшений для игрока, а просто меняют внешний вид оружия. На рынке есть раскраски для АК-47 за $1,5 млн или ножи в редких цветах за $2 млн. Некоторые эксперты оценивают этот рынок уже в $6 млрд при том, что в конце прошлого года у него были просадки».
Существуют и другие необычные виды современных коллекций. Яркий пример — утраченные медиа. Энтузиасты находят, оцифровывают и бережно собирают файлы, которые считались навсегда удаленными из интернета. В их числе: старые флеш-игры, пилотные выпуски сериалов, редкие веб-сайты и удаленные треки. Впрочем, массовым такой вид коллекционирования пока не стал.