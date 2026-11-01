Тренды обновляют коллекции

Сегмент рынка тут самый разнообразный: молодые фанаты аниме или игр могут стоять в очереди, чтобы купить в общепите бокс в коллабе по любимому произведению. Люди постарше могут отыскивать редкие вещи с автографами или заказывать кастомные фигурки ограниченных экземпляров. Новый сегмент — это коллекционирование предметов в онлайн-играх. В той же Counter-Strike 2 они не несут улучшений для игрока, а просто меняют внешний вид оружия. На рынке есть раскраски для АК-47 за $1,5 млн или ножи в редких цветах за $2 млн. Некоторые эксперты оценивают этот рынок уже в $6 млрд при том, что в конце прошлого года у него были просадки».