Алкомаркетам вышло время

В Вологде массово закрываются алкомаркеты, это связано с ограничениями продажи спиртных напитков. Начали ликвидироваться магазины «Бристоль» и «Красное & Белое», пишут «Ведомости». В Вологде уже закрылось три алкомаркета, еще около 20 — в Череповце. С марта 2025-го в регионе вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни, с 12:00 до 14:00. Инициатором выступил губернатор области Георгий Филимонов. По его словам, 71% смертей вологжан трудоспособного возраста связаны со спиртным.

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В свою очередь, владельцы бизнеса спорят с властями и утверждают, что их точки — не алкомаркеты, а магазины у дома, в которых продается не только алкоголь. Ограничения могут привести к расцвету нелегальной торговли, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Губернатор же так прямо и заявлял при разработке этих мер, что они направлены против "Красного и Белого" и "Бристоля". Эти магазины закрываются, потому что их там не хотят больше видеть.

Но уже были подобные запреты, которые затем отменялись в связи с тем, что начинала процветать неучтенная нелегальная торговля, а люди начинали травиться суррогатами.

Тем более это регион, который не имеет таких культурных традиций, как наши некоторые кавказские республики. Опять-таки, закупка спиртного впрок никогда ни к чему хорошему не приводила. Ведь это же не совсем сухой закон, так сказать, он полусухой. Еще же есть соседние регионы, в которых нет таких жестких ограничений, так что наверняка станет процветать трансрегиональная торговля или просто незаконная доставка из соседних субъектов. Что касается магазинов, то если убрать выручку, связанную именно с алкоголем, то ее общий объем падает примерно на 50%. Соответственно, вырастут рентабельность, накладные расходы, себестоимость, а зарплаты уменьшатся. Торговля, конечно, пострадает».

Бизнес пока не может точно оценить, как ограничения повлияют на торговлю, рассказала “Ъ FM” представитель винотеки в Вологде In Vino Veritas: «Какие-то магазины уже закрылись в городе, но мы не планируем пока что этого делать. Поживем, увидим. Люди разные есть, не все увлекаются винной культурой. Конечно, это доставит неудобства определенной категории покупателей. У нас специализированное заведение — винотека, и у нас контингент, соответственно, совсем не тот. К нам ходят люди, которые интересуются винной культурой.

Но в связи с новыми запретами я опасаюсь того, что покупателей станет меньше. Возникает вопрос, а есть ли смысл дальше этим заниматься, потому что непонятно, как это все будет работать.

Наша винотека существует с 2014 года, у нас семейный бизнес. Мы занимаемся только вином, проводим дегустации. То есть десять лет на рынке, нас многие знают, мы многих знаем, у нас много постоянных покупателей».

Помимо алкоголя, в области 29 ноября 2024 года были введены запреты на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, связанных с образовательной или медицинской деятельности, а также со сферой культуры и спорта.

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Ольга Крупеник