WP: Трамп планирует закрыть отдел Пентагона по снижению жертв среди гражданских

Администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить финансирование Центра гражданской защиты в Пентагоне, а затем и упразднить его, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на пять источников. Отдел занимается уменьшением количества жертв среди гражданского населения во время боевых действий.

По словам собеседников издания, переходная команда господина Трампа распространила среди чиновников Пентагона приказы о планируемых нововведениях. В военном ведомстве уже начали разрабатывать предложение о прекращении финансирования и ликвидации подразделения. Однако для такого шага администрации господина Трампа потребуется одобрение Конгресса.

Как пояснил один из собеседников WP, даже если Конгресс заблокирует инициативу, Пентагон все равно сможет уменьшить бюджет центра или сократить его персонал. Таким образом, отдел станет существовать «только на бумаге».

Созданию центра предшествовала операция США и международной коалиции против «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. Интервенция привела к большим жертвам среди гражданского населения. Во время многочисленных авианалетов коалиции погибло как минимум 1114 человек, писало в 2018 году сирийское госагентство SANA.

Подробнее об указах господина Трампа — в материале «Ъ».