Айвазовскому выторговали рекорд

Пейзаж Ивана Айвазовского продали за 130 млн руб. Это самая дорогая сделка на российских торгах в 2024 году. Речь о картине «Галатская башня в лунном свете», которая когда-то находилась в коллекции Николая I. Сделка стала главным итогом финальных торгов Московского аукционного дома, которые после ухода Christie’s и Sotheby’s называют аналогом их «русских недель». Помимо картины Айвазовского, коллекционеры также приобрели произведения Ильи Репина: портрет «Персидки» за 50 млн руб. и «Пейзаж с березами» за 40 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский аукционный дом Фото: Московский аукционный дом

В результате общая сумма продаж на торгах составила 350 млн руб., вместо ожидаемых 100 млн руб., об этом “Ъ FM” рассказал искусствовед и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий: «Конечно, самый большой прирост был за счет продажи большой дорогой картины Айвазовского. Мы, безусловно, надеялись, что она вызовет интерес у коллекционеров. Ожидаемо, что средние вещи по высоким ценам зачастую оставались непроданными, но настоящие ударные шедевры всем нужны.

Наверное, это самая дорогая сделка за этот год. Картина довольно ранняя, 1846 года, изображающая Константинополь во время поездки художника, который только-только становился известным. Тем не менее он уже был приглашен в свиту великого князя Константина Николаевича, сына Николая I, и вместе с ним совершил эту морскую поездку в Турцию, сделав большое количество эскизов, этюдов. Вернувшись в Петербург, Иван Айвазовский сделал целую серию работ, посвященных видам Турции, Константинополя.

Поскольку Константин Николаевич был одним из сыновей Николая I, то одну из картин этого турецкого цикла приобрел сам император. С большой долей уверенности мы можем говорить, что это та самая картина. Бытование ее в императорской семье, конечно, тоже прибавляет ей и цену, и ценность. При этом о наращивании оборотов в следующем году говорить трудно, все-таки в аукционном бизнесе очень много зависит от удачи и стечения обстоятельств. Но в том, что прибыль будет держаться примерно на таком же уровне, можно быть почти уверенным».

В начале декабря Аукционный холдинг, куда входит и Московский аукционный дом, отчитывался о превышении отметки в 1 млрд руб. за год работы. Там утверждают, что показатели сравнимы с продажами на «русских торгах», которые раньше проводили дома Christie’s и Sotheby’s. Впрочем, генеральный директор компании «Арт Консалтинг» Денис Лукашин считает такое сопоставление неуместным: «Даже для Christie’s и Sotheby’s замечательный результат — это 30-40% от предполагаемых продаж, 60% — это просто фантастика. Когда аукционный дом отторговывается на 100%, у меня сразу возникают вопросы о том, бывает ли так.

Плюс Sotheby’s и Christie’s — это системообразующие аукционы, рынок на них равняется, они устанавливают ценообразование. Если вы сейчас зайдете на большинство аукционных порталов, то увидите, что очень многие аукционы, включая Московский аукционный дом, к сожалению, после аукционов цены скидывают, кто-то до 1 руб., кто-то до 1 тыс. руб., и ценовой информации нет, кроме той, которую они выдают в прессу. Для рынка это плохо, потому что фактически мы признаем, что Айвазовский был продан за 1 тыс. руб. Эта ценовая информация останется в хронике, в статистике. Для рынка это нулевая информация, считайте, что ее нет. Но на следующий год существуют очень благотворные прогнозы.

Искусство не особенно подвержено кризису. Это на самом деле сейчас, наверное, второй по стабильности инвестиционный инструмент после золота, хотя об этом много не говорят.

Если вы используете искусство как инвестицию, вы всегда в худшем случае останетесь при своем, а в лучшем достаточно неплохо заработаете».

До декабрьских торгов крупнейшими сделками этого года считались продажи картины «Девушка в сосновом бору» Ивана Шишкина, которую купили за 85 млн руб., а также коллекции работ великой княгини Ольги Александровны, ее стоимость составила 60 млн руб.

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Ульяна Горелова