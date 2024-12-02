Российский арт-рынок наращивает обороты

Российский арт-рынок впервые достиг оборота в 1 млрд руб. Своими финансовыми результатами за год работы с “Ъ FM” поделился Аукционный холдинг. Там утверждают, что показатели сравнимы с продажами на так называемых русских торгах, которые раньше проводили дома Christie’s и Sotheby's. На британских аукционах они в среднем составляли от 1 млрд руб. в год. Крупнейшими сделками в этом году стали продажи картины «Девушка в сосновом бору» Ивана Шишкина, которую купили за 85 млн руб., а также коллекция работ великой княгини Ольги Александровны, ее стоимость составила 60 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Впрочем, сезон еще не закончен, 15 декабря Московский аукционный дом проведет главные торги года. Они могут принести организаторам еще 100 млн руб., полагает искусствовед и сооснователь Аукционного холдинга Сергей Подстаницкий: «Конечно, когда люди покупали вещи на Западе, к ним довольно много добавлялось накладных расходов. Когда покупаешь в стране проживания, никуда не нужно дальше вещь транспортировать. Плюс сейчас нет спекулятивного ажиотажа, который был пять лет назад, когда все росло, люди пытались куда-то вкладываться, не понимая, чего они хотят. Сейчас покупки стали более рациональными, нет таких ожесточенных торгов за вещи. Это, может быть, плохо для содержателей аукционов, но для самих покупателей более привлекательно.

Самый большой интерес, конечно, к русской классике. В первую очередь отреагировали именно на Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского из-за того, что у них был хороший провенанс, хорошая сохранность. Что касается Ильи Репина, то тут, наверное, сыграл роль исторический сюжет. С другой стороны, по-прежнему растет интерес к шестидесятникам, которые, конечно, еще не достигли таких цен, как академическая классика, но зато интерес достаточно стабилен. На произведения Владимира Немухина и Эрнста Неизвестного цены, видимо, еще будут расти. На последних торгах года будет большая картина Айвазовского из коллекции императора Николая I, работа Бориса Григорьева 1913 года, это его лучший период. Мы надеемся, что оборот еще вырастет на 10-15%».

В Аукционном холдинге “Ъ FM” описали своего среднестатистического клиента: это человек в возрасте от 35 до 45 лет, с высшим образованием и активами в $10-50 млн. Интерес к российскому искусству, по словам экспертов, может быть вызван положительными инвестиционными прогнозами. Рынок становится самостоятельным, а картины русских классиков на международных аукционах стали редкостью, что может повысить их престиж в мире.

С такими оценками соглашается и арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «В целом такое сравнение с западными аукционными домами вполне корректно, потому что наше присутствие на западных аукционных рынках приблизилось к нулю. А оно все-таки было достаточно заметным, по крайней мере, дважды в год регулярно проводились русские аукционные недели в Лондоне и раз в год в Нью-Йорке. Сейчас этого нет. И все эти продажи, можно предположить, перенеслись в Россию. Что касается кратного роста, тут я не знаю. Потому что антикварный бизнес довольно лукавый, и никогда точных цифр по факту не называют. Особенно это всегда касалось российского рынка, он у нас находился в полузакрытой зоне.

Надо еще учитывать, что большинство российских аукционов не публикуют свои результаты. Сколько я себя помню, всегда операторы российского антикварного рынка говорят о том, что именно сейчас самое хорошее время для того, чтобы производить покупки. И когда рынок на подъеме, и когда рынок на спаде, их не поймешь. Думаю, что сейчас неплохое время еще и в связи со слабым рублем. А то, что антикварные вещи всегда растут в цене, мы наблюдаем уже на протяжении 15 лет».

Аукционный холдинг появился в ноябре 2023 года как альтернатива ушедшим из России Christie’s и Sotheby's. Сейчас компания объединяет шесть площадок, специализирующихся на искусстве, нумизматике и антиквариате.

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Ульяна Горелова