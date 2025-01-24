Новак Джокович заговорил о финише

Десятикратному победителю Открытого чемпионата Австралии Новаку Джоковичу не удалось продолжить поход за новым мельбурнским титулом. Из-за надрыва мышцы бедра 37-летний сербский теннисист был вынужден отказаться от продолжения борьбы уже после первого сета полуфинала против Александра Зверева из Германии. На пресс-конференции Джокович допустил, что нынешний Australian Open может оказаться последним в его карьере, а соперником немецкого теннисиста в финале тем временем стал прошлогодний чемпион итальянец Янник Синнер, который в трех сетах разобрался с американцем Беном Шелтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович во второй раз подряд не сумел выйти в финал Открытого чемпионата Австралии, на этот раз из-за надрыва мышц бедра

Фото: Edgar Su, Reuters Новак Джокович во второй раз подряд не сумел выйти в финал Открытого чемпионата Австралии, на этот раз из-за надрыва мышц бедра

Фото: Edgar Su, Reuters

Давно достигнув того этапа своей карьеры, когда любая серьезная травма может оказаться последней, Новак Джокович до этого дня демонстрировал чудеса спортивной выживаемости. В 2021 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии с надрывом мышцы живота, а несколько месяцев назад, повредив мениск на Roland Garros, сумел мгновенно восстановиться после операции и решить главную задачу прошлого сезона — завоевать золотую медаль Олимпийских игр.

В способности великого теннисного ветерана вернуться нет сомнений и сейчас, после того как из-за надрыва мышцы бедра он был вынужден отказаться от продолжения полуфинала против Александра Зверева. Хотя на пресс-конференции Джоковича прозвучали новые, настораживающие его поклонников нотки.

Говоря о сохранении мотивации в спорте и желании вернуться в Австралию на будущий год, серб заметил, что возможен другой вариант и он больше никогда не сыграет в Мельбурне.

Что касается единственной партии со Зверевым, то она была очень интересной и длилась 81 минуту — больше, чем иной матч из двух сетов. Соперники ни разу не потеряли свою подачу, да и тай-брейк, завершившийся со счетом 7:5, также был абсолютно равным. «Если бы я взял первый сет, то попробовал бы продолжать»,— признался Джокович, который перед полуфиналом не тренировался, а во время прощания с публикой, желавшей продолжения борьбы, был безжалостно освистан. Однако, по словам теннисиста, далеко не факт, что он смог бы довести игру до конца.

Время покажет, сколь быстро сможет возобновить выступления 37-летний Джокович. В прошлом сезоне, будучи здоровым, он пропустил весь февраль и приступил к турнирной практике лишь на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе, с которого, собственно, у него началась серия неудач, растянувшаяся до самой Олимпиады. Сейчас сербу, повторившему на Australian Open свой прошлогодний результат, предстоит лечение, и не исключено, что он снова вернется на корт лишь в начале марта. Нет ясности и с продолжением сотрудничества Джоковича с Энди Марреем, который находился в Мельбурне в качестве тренера. Британец отметил, что им еще предстоит обсудить сложившуюся ситуацию.

Пока лишь можно точно сказать, что на месте в рейтинге возможный месячный простой Джоковича серьезно не отразится. Поменяв по итогам нынешнего мейджора седьмое место на шестое, Джокович наверняка останется в первой десятке, то есть сохранит достаточно высокий номер «посева» на самых крупных состязаниях.

Звереву же теперь предстоит финал с первой ракеткой мира и прошлогодним чемпионом Australian Open Янником Синнером, который хотя и разобрался с американцем Беном Шелтоном в трех партиях, но не показал своей лучшей игры.

«Этот матч мог получиться гораздо более долгим»,— признался итальянец, уже не в первый раз за последние дни испытывающий проблемы с самочувствием и не сумевший избежать судорог. В первой партии Синнеру во многом повезло. В 12-м гейме Шелтон имел два брейк-пойнта, которые не смог реализовать из-за собственных ошибок. После этого преимущество итальянца стало нарастать, и он победил со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2, проведя на корте более двух с половиной часов.

Соотношение сил в финале выглядит неоднозначным. Если не углубляться в детали, то Синнер, чья беспроигрышная серия с учетом прошлого года продолжается уже 20 матчей, вроде выглядит очевидным фаворитом, хотя на самом деле Зверев, вторая ракетка мира, имеет хорошие шансы. В шести предыдущих личных встречах с нынешней первой ракеткой мира на его счету четыре победы. А опыт участия в пятисетовых финалах, проигранных на US Open австрийцу Доминику Тиму пять лет назад и на Roland Garros испанцу Карлосу Алькарасу в прошлом сезоне, может помочь избежать самому сильному действующему теннисисту, еще не имеющему титулов на мейджорах, третьего обидного поражения.

Евгений Федяков