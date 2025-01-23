Первая в мире, но пока не в Австралии

В решающем матче одиночного женского турнира Открытого чемпионата Австралии, выходящего в Мельбурне на финишную прямую, встретятся победительница этого турнира предыдущих двух лет Арина Соболенко и Мэдисон Кис. Это выяснилось по итогам полуфиналов, в которых белорусская теннисистка в двух партиях обыграла испанку Паулу Бадосу, а американка на тай-брейке третьего сета сломила сопротивление второй ракетки мира польки Иги Швёнтек. После этого стало ясно, что вне зависимости от исхода финала лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) останется у Соболенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина Соболенко

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Арина Соболенко

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В женских полуфиналах нынешнего Australian Open двум сильнейшим теннисисткам мира противостояли соперницы из второй шеренги мировой элиты. Правда, по накалу, сценарию и исходу две встречи получились совершенно разными, но в этом нет ничего удивительного. Если Арина Соболенко во встрече с Паулой Бадосой выглядела явным фаворитом, то у Иги Швёнтек в матче против Мэдисон Кис, которая в хороший для себя день с помощью предельного нагнетания темпа способна на любые подвиги, заранее просматривались проблемы.

Соболенко также не избежала некоторых сложностей, но они ограничились двумя проигранными геймами в начале матча и частью третьего, по ходу которого Бадоса вела — 40:0.

Сделав ответный брейк, Соболенко уравняла игру, а затем пусть и не на максимальной скорости, но достаточно быстро и упрямо, преодолевая все преграды, которые пыталась поставить перед ней оппонентка, устремилась к победе. За 1 час 26 минут белоруска победила — 6:4, 6:2. При этом ударами навылет она выиграла 32 очка против 11, хотя Бадоса, несмотря на физическую мощь Соболенко, почти на 10 км/ч превзошла ее в средней скорости первой подачи.

А вот в другом полуфинале, едва ли не самом ярком женском противостоянии всего турнира, все было иначе. По итогам крайне нервного первого сета, оставшегося за Швёнтек, ни одна из соперниц не обладала явным превосходством, а во второй партии польку словно подменили. В третьем сете она снова пришла в себя и даже сделала брейк в 11-м гейме, выполнив очередной точный обводящий удар. Но в 12-м гейме сначала пробила в сетку на матчболе, а затем на брейк-пойнте допустила двойную ошибку и перевела концовку в тай-брейк.

Там Швёнтек тоже не хватило самую малость. Она очень долго имела преимущество минимум в два очка, а при счете 7:7 выиграла очко точнейшим ударом у сетки, предугадав направление обводящего удара Кис. Однако затем у американки внезапно прошли две первые подачи подряд, после чего Швёнтек, не выдержав напряжения, отправила мяч в аут. В итоге — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) за 2 часа 35 минут.

Так и не сумев впервые добраться до решающей стадии Australian Open, польская теннисистка упустила возможность вернуть себе титул первой ракетки мира, который перешел бы к ней в случае победы в финале над Соболенко.

Сотрудничество Швёнтек с бельгийским специалистом Вимом Фиссетом не проходит бесследно. Ее игра становится более смелой, но для того чтобы гарантированно побеждать на харде таких мощных представительниц агрессивного стиля, как Кис, этого все еще недостаточно.

Американка, в свою очередь, уже до 11 матчей продлила свою беспроигрышную серию, начавшуюся еще на второй неделе января в Аделаиде. Судя по всему, уверенность Кис в своих силах сейчас находится на высшем уровне, ведь на пути к финалу кроме Швёнтек она прошла еще трех крайне непростых соперниц — финалистку Australian Open 2022 года свою соотечественницу Даниэль Коллинз, седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана и титулованную украинку Элину Свитолину, которая в свои 30 лет остается крепким орешком для всех. Опыт участия в титульных матчах турниров Большого шлема у Кис, проигравшей в финале US Open 2017 года своей соотечественнице Слоун Стивенс, имеется, пусть и небольшой. Да и Cоболенко в пяти предыдущих встречах она один раз обыгрывала, поэтому нельзя сказать, что в обменах тяжелыми ударами, которых в субботу наверняка будет предостаточно, белоруска обязательно окажется сильнее.

Евгений Федяков