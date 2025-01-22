Орбан призвал ЕС снять санкции с России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсети X, что Европейскому союзу следует снять введенные против России санкции. По его мнению, действующие ограничения наносят ущерб лишь самому ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Marton Monus / Reuters

«Пора поговорить о санкциях! Привели они к окончанию войны? Нет. Нанесли они ущерб экономике России? Нет. Смогла Европа найти другие доступные источники энергии вместо российских? Нет»,— написал господин Орбан.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли только одного: они разрушили конкурентоспособность европейской экономики. Настало время перемен!» — премьер-министр Венгрии.

Сейчас политики ЕС обсуждают содержание 16-го пакета санкций против России. По данным Bloomberg, речь идет о постепенном отказе от российского СПГ, запрете на импорт алюминия, об ограничениях в отношении российских судов и отключении еще нескольких банков от SWIFT. Пакет планируется принять 24 февраля.