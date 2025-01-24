Главные новости к утру 24 января

Силы ПВО отразили четыре атаки БПЛА, летевших на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщал, что дроны сбили в Коломне и в Раменском городском округе, в Подольске, в Троицком административном округе и в Щелково. На этом фоне приостанавливали работу три столичных аэропорта.

Также в течение ночи уничтожили несколько беспилотников в Курской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях.

Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,4%, до 708 млрд куб. м, сообщили «Ъ» источники, знакомые со статистикой Минэнерго. У большинства независимых производителей, в том числе «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза», производство газа снижалось на протяжении года из-за оптимизации добычи нефти в условиях сделки ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным. Он считает, что Владимир Зеленский не должен был допустить военного конфликта на Украине.

В 2024 году продажи телевизоров в России сократились на 11,3%, но при этом прибавили в деньгах на 1,5%, сообщили «Ъ» в «Марвел-Дистрибуции». Наибольшей популярностью пользовались бренды Haier, Xiaomi, «Сбер» и TCL.

Аргентина вслед за США может выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, окончательное решение пока не принято.

На автоматизированные рабочие места (АРМ, компьютеры, мониторы и периферийные устройства) для госорганов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях направят более 3,4 млрд руб. к 2027 году, выяснил «Ъ». При средней стоимости АРМ около 77 тыс. руб. средств хватит более чем на 40 тыс. рабочих мест.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести на маркетплейсах функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки. Свою инициативу он направил Минэкономики.

Как выяснил «Ъ», российские лесопромышленники столкнулись со сложностями заготовки древесины. Проблемы возникли из-за невозможности строительства лесных дорог с использованием расположенного рядом песка без лицензии.

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа в должности главы ЦРУ. Это второй член новой администрации США, утвержденный сенаторами после госсекретаря Марко Рубио.

Верховный суд вынесет решение по вопросу, вправе ли страховая компания отказать в возмещении, если застрахованное имущество пострадало из-за пожара, случившегося по грубой неосторожности клиента, выяснил «Ъ». Сейчас условия договора позволяют страховщику не платить в такой ситуации.

Созданная в Самаре одежная сеть Lime может открыть магазин в ГУМе, узнал «Ъ». У Lime уже есть магазин на Кузнецком Мосту в Москве.