В деревьях теряются пути

Российские лесопромышленники столкнулись со сложностями заготовки древесины из-за невозможности строительства лесных дорог с использованием расположенного рядом песка без лицензии. Решение об этом в 2024 году вынес Верховный суд. Как уверяют участники рынка, длительность получения лицензии на добычу и доставка песка из отдаленных карьеров угрожают работе предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Несколько лесопромышленных компаний обратились в Минприроды с просьбой внести корректировки в законодательство, позволяющие использовать для строительства лесных дорог песок и песчано-гравийные смеси (ПГС), находящиеся на арендованных участках в районе прокладки трассы. Копии обращений есть у “Ъ”. Таким правом, указывается в одном из писем, лесопромышленники пользовались до 2024 года на основании закона «О недрах». Согласно ему, арендаторы лесных участков могут без лицензии использовать находящиеся на их участках общераспространенные полезные ископаемые для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Добыча могла вестись на глубину до 5 м.

Но у заготовителей постоянно возникали споры с региональными регуляторами, которые настаивали, что для добычи песка нужно приобретать отдельную лицензию. По итогам спора с участием Сыктывкарского ЛПК летом прошлого года Верховный суд постановил, что предприятия должны использовать для изготовления ПГС только песок с лицензированных карьеров (см. “Ъ” от 22 июня 2024 года).

Но, говорится в письмах лесопромышленников, такие карьеры могут находиться за десятки километров от лесных участков, а их лицензирование до момента промышленной добычи в РФ занимает 1,5–2 года. «Таким образом, при отсутствии возможности использовать ПГС, находящуюся в арендной базе, на прежних условиях лесозаготовители страны не смогут строить лесные дороги, что приведет к полному прекращению их деятельности»,— подчеркивают в отрасли. Там напоминают, что лесные дороги используются не только для вывозки леса, но и для пожаротушения, передвижения людей между малыми населенными пунктами, а предприятие при этом не извлекает прямой коммерческой выгоды. В Минприроды сообщили “Ъ”, что обращение рассматривается.

Один из собеседников “Ъ” добавляет, что бесплатное использование находящейся на арендном участке ПГС сделало экономически оправданным строительство сотен километров лесных дорог, освоение труднодоступных лесных кварталов и позволило нарастить объемы заготовки. Гендиректор ГК УЛК Владимир Буторин пояснил, что лесозаготовители пользуются лесными дорогами в среднем четыре года, а в дальнейшем инфраструктура остается в государственной собственности. «Песок и ПГС остаются на землях государственного лесфонда, поэтому говорить, что эти ископаемые служат нам для коммерческих целей, нельзя»,— отмечает он. Как подчеркивает топ-менеджер, невозможность добычи общераспространенных полезных ископаемых в рамках арендуемых территорий без лицензий неизбежно приведет к остановке лесозаготовительных предприятий и, как следствие, к остановке лесоперерабатывающих заводов.

В Segezha Group сообщили “Ъ”, что проблема «значима» для отрасли в целом и для компании в частности. По словам представителя группы, на сегодня ведутся работы по внесению изменений в Лесной кодекс и закон «О недрах» совместно с профильным комитетом Госдумы и Советом федерации, РСПП, Минприроды и Минпромторгом. «Надеемся на устранение данного административного барьера в весеннюю сессию 2025 года»,— отметили в Segezha Group.

Глава комитета архангельского заксобрания Александр Дятлов указывает, что вопрос упрощения процедуры добычи ПГС для строительства лесных дорог крайне актуален, с учетом что за последние десятилетия лесозаготовители в основном освоили доступные участки вблизи существующих трасс, так что лесной фонд становится все менее доступным.

Ольга Мордюшенко