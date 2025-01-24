Над Ростовской областью сбили семь БПЛА

В течение ночи на севере Ростовской области было уничтожено семь БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, дроны сбили в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил он в Telegram.

В предыдущий раз Ростовская область была атакована 22 января — тогда над ее территорией уничтожили шесть украинских БПЛА, сообщало Минобороны, никто не пострадал. Сегодня ночью, 24 января, беспилотники сбили в Курской, Тульской и Рязанской областях, а также в Подмосковье. Во всех случаях обошлось без жертв.