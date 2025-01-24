Трамп: Зеленский не должен был допустить конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать военный конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. Он считает, что господин Зеленский не должен был допускать начала российской военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить... Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News (цитата по «РИА Новости»).

Президент США также повторил свою угрозу ввести санкции против России, если она не урегулирует конфликт на Украине в ближайшее время.

Вчера, 23 января, Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине. По его мнению, встречу нужно провести «немедленно». Он утверждает, что Владимир Зеленский готов заключить сделку с Россией. На каких условиях, не уточняется.

О позиции американского президента — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».