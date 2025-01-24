В Саратовской области сбили несколько БПЛА

Силы ПВО в Саратовской области уничтожили несколько беспилотников, сообщил в Telegram губернатор Роман Бусаргин. По его словам, пострадавших и повреждений нет. Ночью в регионе объявляли опасность атаки БПЛА.

В прошлый раз область подвергалась атаке три дня назад, 21 января, тогда над ее территорией уничтожили четыре беспилотника. Сегодняшней ночью, 24 января, дроны сбили еще в пяти российских регионах — Ростовской, Курской, Тульской и Рязанской областях, а также в Подмосковье.