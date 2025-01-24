Сгорел торгцентр — гори и полис

Вправе ли страховая компания отказать в выплате возмещения, если застрахованное имущество пострадало из-за пожара, случившегося по грубой неосторожности самого клиента,— такой вопрос рассмотрит Верховный суд РФ (ВС). Условия договора позволяют страховщику не платить в такой ситуации, его поддержали нижестоящие инстанции. Но клиент добился передачи дела в экономколлегию ВС, настаивая, что правила страховщика противоречат закону, который для отказа в выплате требует наличия умысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

ВС разрешит спор вокруг возмещения ущерба из-за пожара, развернувшийся между ООО «Торговый дом "Улгран"» и страховой компанией СОГАЗ. В феврале 2021 года стороны заключили договор, по которому застраховали трехэтажное здание ТД в Ульяновске. Выгодоприобретателем по страховке был ВТБ — кредитор «Улграна». В ноябре 2021 года в здании произошел пожар, в результате которого имущество получило серьезные повреждения, а часть здания и вовсе была уничтожена. Сотрудники МЧС и МВД инициировали проведение экспертизы, которая не дала точного ответа, но предположила, что причиной пожара, наиболее вероятно, являлось «химическое самовозгорание», хотя не исключены аварийные явления при эксплуатации электроустановок, а также на объекте имелись признаки «токовой перегрузки». Признаков преступления не обнаружили, и уголовное дело не возбуждалось.

ТД обратился за возмещением к СОГАЗу, который отказал со ссылкой на оговорку в договоре. В частности, страховое возмещение не полагалось, если «утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества» случится из-за нарушения клиентом правовых норм, в том числе правил пожарной безопасности. «Улгран» такой ответ не устроил, и он обратился за оценкой восстановительных работ в ульяновскую ТПП, которая определила их стоимость в 104,4 млн руб. На претензию о возмещении этой суммы страховщик снова ответил отказом, и клиент подал иск. Арбитражный суд Ульяновской области по просьбе страховщика назначил новую экспертизу, которая определила причину пожара как «возгорание материалов работы электрооборудования в аварийном режиме с нарушением норм пожарной безопасности». Учитывая эти выводы и оговорку в договоре с СОГАЗом, суд счел отказ в выплате обоснованным. Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

Истец обратился в ВС, подчеркивая, что пожар случился не вследствие его умысла, при наличии которого ст. 963 Гражданского кодекса (ГК) освобождает страховщика от выплат. Работа электрооборудования в аварийном режиме свидетельствует лишь о грубой неосторожности застрахованного лица, которая может стать основанием для отказа в возмещении лишь в том случае, когда это прямо предусмотрено законом. Следовательно, условия договора со страховщиком, исключающие компенсацию при грубой неосторожности, ничтожны, поскольку противоречат ГК, полагает истец. По этим доводам ВС передал дело в экономколлегию, рассмотрение назначено на 12 февраля.

В «Улгране» не ответили на запрос. В СОГАЗе “Ъ” сообщили, что нарушение правил пожарной безопасности является исключением из страхового покрытия и такое условие договора не противоречит нормам ГК. Это «стимулирует страхователя соблюдать меры пожарной безопасности при хранении горючих материалов», а перекладывание риска несоблюдения этих правил на страховщика приведет к «снижению ответственности страхователя и, соответственно, увеличению числа случаев нарушения правил пожарной безопасности», добавили там.

Осторожно, неосторожность

Сами участники страхового рынка считают, что все зависит от условий договора. «Если стороны договорились, что произошедшее из-за грубой неосторожности страхователя событие не застраховано и не будет являться страховым случаем, значит, страховщик не получил страховую премию за включение данного риска в покрытие по договору, и требовать с него выплаты возмещения неправомерно»,— говорит руководитель центра юридического обеспечения Страхового дома ВСК Марина Романчук.

Партнер практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Виктор Петров напоминает, что попытка разрешить вопрос грубой неосторожности в страховании была предпринята еще в 2003 году Высшим арбитражным судом РФ, тем не менее «практика остается неоднозначной». Юрист АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев отмечает, что по постановлению пленума ВС от 2024 года страховщик освобождается от выплаты, если докажет, что у застрахованного лица или выгодоприобретателя был «умысел, направленный на наступление страхового случая» (утрату, гибель, недостачу или повреждение застрахованного имущества) и что «это лицо желало наступления указанных негативных последствий».

Если же умысла не было, то грубая неосторожность освобождает страховщика от выплаты только по прямому указанию закона, подчеркивает соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Такое указание есть, например, для морского страхования, уточняет руководитель практики «Страхование» АБ КИАП Мария Краснова. Однако, добавляет она, страховщики, пытаясь обойти эти ограничения, включают и в обычные договоры добровольного страхования имущества «оговорки об исключениях из страхового покрытия рисков, связанных с несоблюдением требуемого стандарта осмотрительности». И несмотря на императивность нормы ГК, суды периодически выносят решения в пользу страховщиков, признает господин Титов.

Большинство опрошенных “Ъ” юристов считают более обоснованными доводы застрахованного лица и ожидают решение ВС в его пользу. По мнению Марии Красновой, «допущенные истцом нарушения правил пожарной безопасности явились сопутствующим фактором, а не первопричиной убытка». При этом, прогнозирует господин Ковалев, закрепление в практике позиции в пользу клиента стимулирует страховщиков к пересмотру перечня страховых случаев и повышению тарифов.

Вместе с тем руководитель практики «Страхование» юрфирмы МЭФ LEGAL Иван Рыбаков говорит, что рациональнее было бы поменять регулирование и позволить закладывать в страховые тарифы только случайные происшествия (как делают многие страны), но не грубую неосторожность самих клиентов. На его взгляд, это позитивно скажется на развитии добровольного страхования, тарифы станут более конкурентными, а клиенты будут бережнее относиться к застрахованному имуществу. В этой связи задача ВС в решении по «Улграну» — не допустить намеренного сужения ответственности страховых компаний, при этом предотвратив ослабление стандарта предусмотрительности со стороны застрахованных лиц, заключает Мария Краснова.

Анна Занина, Ян Назаренко, Юлия Пославская