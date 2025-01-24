Lime примеряет Красную площадь

Созданная в Самаре одежная сеть Lime, позиционирующая себя как российский аналог Zara, продолжает занимать в центре Москвы площади, арендованные ранее крупными мировыми брендами. После того как ритейлеру достались помещения бывшего флагманского магазина Nike на Кузнецком Мосту, компания нацелилась на ГУМ, где ранее располагался магазин Louis Vuitton. Исторически в ГУМе и центральных торговых улицах располагались бутики дорогих международных марок, но текущая конъюнктура изменила ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что одежная сеть Lime может арендовать 1,2 тыс. кв. м, которые ранее в московском ГУМе на Красной площади занимал ушедший с российского рынка Louis Vuitton, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Lime и ГК Bosco (управляет ГУМом) на запрос “Ъ” не ответили.

Магазинами Lime управляет ООО «Стиль Трейд», основанное в 2008 году самарским предпринимателем Дмитрием Хохловым: сейчас ему принадлежит 100% в компании. В редких интервью он говорил, что, создавая марку одежды, ориентировался на опыт испанской Zara. По данным СПАРК, выручка сети по итогам 2023 года увеличилась вдвое год к году, до 20,7 млрд руб., чистая прибыль — на 57% год к году, до 2,2 млрд руб.

Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов предполагает, что аренда 1,2 тыс. кв. м в ГУМе обойдется в 120 млн руб. в год. По его прогнозам, оборот магазина Lime в этой локации может превысить 1,2 млрд руб.

Решение Lime арендовать площади в ГУМе обусловлено желанием нарастить объемы выручки, привлекая в свои магазины новую аудиторию, в том числе интуристов, считает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Кроме того, ГУМ исторически является объектом с высоким трафиком, добавляет руководитель отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая.

У Lime уже есть опыт открытия магазина на торговых улицах в центре Москвы. В 2023 году ритейлер занял помещения бывшего флагманского магазина Nike на Кузнецком Мосту. Открытие магазина в ГУМе может позволить Lime поднять цены на продукцию и увеличить стоимость бренда, не исключает Александр Перемятов. По его словам, сеть предпринимала неудачную попытку увеличить стоимость своих товаров, но, столкнувшись с недовольством покупателей, вынуждена была вернуться к прошлым расценкам.

Площади в ГУМе в частности и на центральных торговых улицах в целом традиционно занимали мировые люксовые бренды, большинство из которых после начала в феврале 2022 года российского-украинского военного конфликта прекратило свою работу в РФ. Владельцы и операторы этих помещений сталкиваются со сложностями с поиском потенциальных арендаторов, так как число локальных люксовых брендов минимально, констатирует Евгения Хакбердиева. По ее словам, этот сегмент представлен нишевыми брендами или премиальными коллекциями крупных российских компаний: они и занимают площади, освобожденные международными марками из дорогого ценового сегмента. Так, в ноябре 2024 года в ГУМе открылся флагманский магазин одежды 12 Storeez, заняв место Hermes, в декабре того же года на месте бутика Chanel открылся салон «Хохлома х Алена Ахмадуллина».

Потенциальное открытие магазина Lime в ГУМе может снизить объемы продаж люксовых российских марок, которые сейчас там же арендуют площади, отмечает Александр Перемятов. По его мнению, появление нового ритейлера ценового сегмента пониже создаст конкуренцию, так как покупатели будут делать выбор в пользу более дешевой продукции.

За последние десятилетия ГУМ прошел долгий путь — от рынка и китайских товаров в 1990-х годах до люксового анклава в 2010-х годах, констатирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. «Сейчас эта "зона тяжелого люкса" превратилась в площадку "облегченного люкса"»,— отмечает она.

Госпожа Лебсак-Клейманс добавляет, что соседство магазинов демократичных марок с люксовыми брендами — мировая тенденция. Например, Skims — бренд белья, созданный Ким Кардашьян, —открыл свой флагманский бутик в Нью-Йорке на Fifth Avenue рядом с Cartier.

София Мешкова, Виктория Колганова