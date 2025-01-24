Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Аэропорты приостанавливали работу на фоне атак БПЛА.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. В их числе — четыре самолета, выполнявших рейсы во Внуково, и два самолета, летевших в Домодедово.

Сегодня ночью, 24 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех отраженных атаках дронов. В час ночи сбили БПЛА в Коломне и в Раменском городском округе, число дронов мэр не уточнял. Позднее силы ПВО уничтожили два БПЛА в Подольске, по одному — в Троицком административном округе и в Щелково. Пострадавших нет.