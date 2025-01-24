Телевизоры запылились

Продажи телевизоров в России по итогам прошлого года сократились на 11,3%, но при этом прибавили в деньгах, пусть и на символические 1,5%. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались бренды Haier, Xiaomi, «Сбер» и TCL. При этом дистрибуторы отмечают почти двукратный рост спроса на ТВ-приставки, позволяющие пользоваться телевизором со всеми функциями смарт-технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За 2024 год россияне приобрели на 11,3% меньше телевизоров, чем в 2023 году, рассказала “Ъ” директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. Всего, по данным компании, в РФ было продано 7,8 млн устройств на 234,4 млрд руб., что больше показателей 2023 года в денежном выражении на 1,5%. В лидерах по продажам в штуках оказались телевизоры Haier, Xiaomi, «Сбер» и TCL (см. график). «Что касается динамики продаж, говорить о падении интереса к сегменту будет ошибкой, так как в 2023 году мы наблюдали очень большой прирост в натуральном выражении, в 2024 году рынок стабилизировался»,— подчеркивает она.

При этом госпожа Сенина отмечает почти двукратный рост спроса на ТВ-приставки (устройство, подключенное к телевизору для установки функции «Смарт-ТВ»). По ее данным, в 2024 году было реализовано 1,26 млн таких устройств на 4,8 млрд руб. Наибольшей популярностью пользовались бюджетные приставки от малоизвестных брендов, меньшая доля рынка у Xiaоmi (11%), «Сбера» (10%), «Яндекса» (6%), Tanix (7%) и MI (7%). «Повышенный интерес объясняется тем, что приставки позволяют сделать из телевизора смарт-гаджет на операционной системе Android, что открывает новые возможности для просмотра контента»,— считает она.

В «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают схожую статистику, заявляя при этом о росте продаж отечественных телевизоров, а именно от «Яндекса» и «Сбера». «Такие телевизоры интересны в первую очередь за счет экосистемы умных устройств»,— подчеркивает представитель ритейлера.

В конце 2024 года “Ъ” выяснил, что «Яндекс» намерен портировать свою телевизионную операционную систему YaOS на все ввозимые в РФ телевизоры Haier, TCL и старые модели Huawei (практически уже не представленные в России), что в теории позволит компании обогнать Google на внутреннем рынке (см. “Ъ” от 19 декабря).

В «Яндексе» отмечают рост продаж их устройств в 4,5 раза год к году, не называя абсолютных цифр. Всего, по данным представителя компании, телевизоры «Яндекса» занимают 4% рынка в штуках и 20% рынка операционных систем YaOS, превысив отметку в 5 млн устройств. Доля ТВ-сегмента в бизнесе SberDevices по итогам 2024 года составила 30%, говорит глава компании Денис Филиппов, отмечая почти двукратный рост спроса на их телевизоры. Он заявил, что задача компании — сохранить рост спроса на ТВ «Сбера» за счет локализации 50% производства телевизоров на собственном заводе в Великом Новгороде.

Снижение спроса на готовую продукцию вынудит российские заводы телевизоров снизить количество выпускаемой техники, говорит директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. Однако он отмечает, что основной проблемой остается сложность с оплатой через Китай компонентов для сборки телевизоров, из-за чего некоторые предприятия перенесли свои площадки в СНГ. В середине 2024 года “Ъ” сообщал, что завод по производству телевизоров Xiaomi и TCL был перенесен из РФ в Казахстан (см. “Ъ” от 1 августа).

Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин связывает спад интереса к телевизорам с отсутствием «ярких» новинок в сегменте. «Снижение числа покупок связано со все более недоступными кредитами для потребителя и подорожавшей техникой: в среднем за год телевизоры подорожали на 10–15%»,— отмечает руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов. По прогнозу «Марвел-Дистрибуции», к концу 2025 года спрос на ТВ уменьшится еще на 5–7% из-за роста цен. Собеседник “Ъ” среди ритейлеров отмечает, что замедление спроса на некоторые сегменты электроники началось во второй половине 2024 года. После стабилизации ситуации с курсом валют и ключевой ставкой в РФ может начаться «ажиотажный спрос» на потребительскую технику, говорит он.

Тимофей Корнев