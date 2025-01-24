Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ

Сенат США утвердил назначение Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ. В поддержку его кандидатуры проголосовали 74 сенатора, против выступили 25, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел господина Рэтклиффа к присяге. Он стал вторым членом новой администрации США, прошедшим утверждение в Сенате после госсекретаря Марко Рубио.

59-летний Джон Рэтклифф руководил Нацразведкой США во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020–2021 годах. До этого порядка пяти лет был членом Палаты представителей США.

О новых назначениях в администрации США — в материале «Ъ» «Кандидаты обходят Украину стороной».