Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа главой ЦРУ

Сенат США утвердил назначение Джона Рэтклиффа на должность главы ЦРУ. В поддержку его кандидатуры проголосовали 74 сенатора, против выступили 25, передает Reuters.

Джон Рэтклифф

Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters

Джон Рэтклифф

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел господина Рэтклиффа к присяге. Он стал вторым членом новой администрации США, прошедшим утверждение в Сенате после госсекретаря Марко Рубио.

59-летний Джон Рэтклифф руководил Нацразведкой США во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020–2021 годах. До этого порядка пяти лет был членом Палаты представителей США.

О новых назначениях в администрации США — в материале «Ъ» «Кандидаты обходят Украину стороной».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...