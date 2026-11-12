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«Как говорится, продолжение следует»

Дмитрий Дризе — о скандале вокруг Nvidia
«Достойный человек» ушел в отставку. Именно так Дональд Трамп называл главу Nvidia Дженсена Хуанга. Сегодня он официально покинул компанию. Причиной стал громкий любовный и шпионский скандал. В связи с происходящим Nvidia объявила о начале собственного независимого расследования. На фоне всех этих событий американский технологический гигант потерял почти полтриллиона долларов капитализации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что история далеко не закончена.

Алексей Назаров / Коммерсантъ

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В США разрастается большой бизнес-шпионский любовный скандал. И опять как-то все совпало. Происходящее, по сути, большой камень в огород Дональда Трампа в очень неудобный для него момент, сразу после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и в преддверии визита президента в Китай, где теоретически могут быть достигнуты прорывные договоренности.

Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга

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Глава технологической компании Nvidia, 63-летний Дженсен Хуанг, женатый больше 40 лет, признал внебрачную связь. Источники разных СМИ утверждают, что топ-менеджер завел отношения с Элис Хуанг, однофамилицей, руководителем сингапурской фирмы Megaspeed. Спецслужбы США подозревают ее в работе на китайскую разведку и помощи в обходе санкций на поставку чипов.
Дальше больше. Через несколько дней The New York Times сообщила о другом романе главы Nvidia, с вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Это стало точкой невозврата. Если первую историю совет директоров поначалу расценил как личную ошибку, с кем не бывает, все мы люди, то отношения с прямой подчиненной оказались грубым нарушением корпоративной этики и внутренних правил. Конфликт интересов, такие у них на Западе законы.
В результате Дженсен Хуанг был вынужден подать в отставку с поста главы компании, которую создавал и возглавлял больше 30 лет.
Стратегическая корпорация рекордно падает в цене, речь идет о сотнях миллиардов долларов. Это уже не просто любовная история и шпионский скандал, а прямой ущерб национальной экономике.

Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку Хуанга

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При чем же здесь Дональд Трамп? При том, что Хуанг почти что его друг. Теперь у оппонентов есть основания обвинить главу Белого дома в преступной халатности, мол, не разглядел или проигнорировал предупреждения спецслужб. Но главное, через предполагаемую шпионку Китай вполне мог получить доступ к святая святых, американскому хай-теку. США жестко ограничивают продажу передовых микросхем в КНР, чтобы затормозить развитие китайского искусственного интеллекта и военных технологий. В итоге демократы уже говорят об очередном громком расследовании, а со всех сторон раздаются требования жестко закрутить гайки в сфере экспортного контроля. «Большая прекрасная сделка» и как минимум экономический раздел мира оказываются под серьезной угрозой.
Для закрепления: Дженсен Хуанг официально ушел в отставку с поста гендиректора и члена совета директоров Nvidia. Акции компании на премаркете рухнули еще на 10%. Кажется, это явно не конец истории, как говорится, продолжение следует.
Дональд Трамп
ТЕХНОЛОГИИ
США

Авторы

  • Дмитрий Дризе
    Дмитрий Дризе
    заместитель главного редактора