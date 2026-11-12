«Как говорится, продолжение следует»

При чем же здесь Дональд Трамп? При том, что Хуанг почти что его друг. Теперь у оппонентов есть основания обвинить главу Белого дома в преступной халатности, мол, не разглядел или проигнорировал предупреждения спецслужб. Но главное, через предполагаемую шпионку Китай вполне мог получить доступ к святая святых, американскому хай-теку. США жестко ограничивают продажу передовых микросхем в КНР, чтобы затормозить развитие китайского искусственного интеллекта и военных технологий. В итоге демократы уже говорят об очередном громком расследовании, а со всех сторон раздаются требования жестко закрутить гайки в сфере экспортного контроля. «Большая прекрасная сделка» и как минимум экономический раздел мира оказываются под серьезной угрозой.