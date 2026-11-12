«Как говорится, продолжение следует»
Дмитрий Дризе — о скандале вокруг Nvidia
«Достойный человек» ушел в отставку. Именно так Дональд Трамп называл главу Nvidia Дженсена Хуанга. Сегодня он официально покинул компанию. Причиной стал громкий любовный и шпионский скандал. В связи с происходящим Nvidia объявила о начале собственного независимого расследования. На фоне всех этих событий американский технологический гигант потерял почти полтриллиона долларов капитализации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что история далеко не закончена.
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В США разрастается большой бизнес-шпионский любовный скандал. И опять как-то все совпало. Происходящее, по сути, большой камень в огород Дональда Трампа в очень неудобный для него момент, сразу после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс и в преддверии визита президента в Китай, где теоретически могут быть достигнуты прорывные договоренности.
Глава технологической компании Nvidia, 63-летний Дженсен Хуанг, женатый больше 40 лет, признал внебрачную связь. Источники разных СМИ утверждают, что топ-менеджер завел отношения с Элис Хуанг, однофамилицей, руководителем сингапурской фирмы Megaspeed. Спецслужбы США подозревают ее в работе на китайскую разведку и помощи в обходе санкций на поставку чипов.
Дальше больше. Через несколько дней The New York Times сообщила о другом романе главы Nvidia, с вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Это стало точкой невозврата. Если первую историю совет директоров поначалу расценил как личную ошибку, с кем не бывает, все мы люди, то отношения с прямой подчиненной оказались грубым нарушением корпоративной этики и внутренних правил. Конфликт интересов, такие у них на Западе законы.
В результате Дженсен Хуанг был вынужден подать в отставку с поста главы компании, которую создавал и возглавлял больше 30 лет.
Стратегическая корпорация рекордно падает в цене, речь идет о сотнях миллиардов долларов. Это уже не просто любовная история и шпионский скандал, а прямой ущерб национальной экономике.
При чем же здесь Дональд Трамп? При том, что Хуанг почти что его друг. Теперь у оппонентов есть основания обвинить главу Белого дома в преступной халатности, мол, не разглядел или проигнорировал предупреждения спецслужб. Но главное, через предполагаемую шпионку Китай вполне мог получить доступ к святая святых, американскому хай-теку. США жестко ограничивают продажу передовых микросхем в КНР, чтобы затормозить развитие китайского искусственного интеллекта и военных технологий. В итоге демократы уже говорят об очередном громком расследовании, а со всех сторон раздаются требования жестко закрутить гайки в сфере экспортного контроля. «Большая прекрасная сделка» и как минимум экономический раздел мира оказываются под серьезной угрозой.
Для закрепления: Дженсен Хуанг официально ушел в отставку с поста гендиректора и члена совета директоров Nvidia. Акции компании на премаркете рухнули еще на 10%. Кажется, это явно не конец истории, как говорится, продолжение следует.