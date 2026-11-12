Акции Nvidia упали почти на 15% после отставки Хуанга
Акции Nvidia упали почти на 15% после отставки генерального директора компании Дженсена Хуанга. По состоянию на 17:40 мск акции торгуются в районе $150 за бумагу, следует из данных NASDAQ.
На закрытии основной сессии акции снизились на 10% — до $173,73. Котировки компании снижаются непрерывно еще с начала недели — 8 ноября Дженсен Хуанг признался, что изменял жене с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую ФБР подозревает в работе на китайскую разведку. По данным источников The New York Times, она помогала китайским властям получать доступ к новейшим чипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в КНР запрещен.
Вскоре предпринимателя вызвали в Конгресс для дачи показаний по делу о шпионаже. Nvidia начала внутреннее расследование, которое завершилось отставкой господина Хуанга. Он возглавлял Nvidia с момента основания компании в 1993 году. За время скандала капитализация компании упала ниже $4 трлн, пишет Bloomberg. Это минимум с июля 2025 года.