Уиткофф и Кушнер улетели из Москвы
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершилась. Переговоры прошли в Кремле и длились около 2,5 часа, передает корреспондент «Интерфакс». Господа Уиткофф и Кушнер вылетели из аэропорта Внуково.
По данным источника ТАСС, во время визита в Россию американским переговорщикам подарили два синих пуховика с символикой сборной страны. Сегодня утром Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву в снегопад. Во Внуково их встретил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который был одет в пуховик с символикой российской сборной от бренда Bosco.
Видео со встречи политиков господин Дмитриев опубликовал в аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На нем видно, как господин Уиткофф указал на пуховик Кирилла Дмитриева и что-то сказал. В комментариях бренд Bosco написал: «Готовы одеть всю американскую делегацию. Это Москва, тут холодно в ноябре!»
Встреча американских представителей и Владимира Путина состоялась после переговоров США, России и Украины в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта. Со стороны РФ в сегодняшней встрече принимали участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами РФПИ Кирилл Дмитриев.