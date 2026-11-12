Уиткофф и Кушнер улетели из Москвы

Видео со встречи политиков господин Дмитриев опубликовал в аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На нем видно, как господин Уиткофф указал на пуховик Кирилла Дмитриева и что-то сказал. В комментариях бренд Bosco написал: «Готовы одеть всю американскую делегацию. Это Москва, тут холодно в ноябре!»