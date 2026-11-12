Страница посольства Финляндии стала мемом в соцсетях

«Уведомление менее чем за день? Я ведь уже всю поездку спланировал», «Черт, еще и в мой день рождения», «Плохой день для поклонников финского посольства в Канберре»,— с иронией отреагировали пользователи в комментариях. К ним присоединились официальные страницы авиакомпаний, спортивных команд, автомобильных концернов, а также финские политики и послы по всему миру, которые заверяли комментаторов, что посольства в других странах по-прежнему работают.