Страница посольства Финляндии стала мемом в соцсетях
Страница посольства Финляндии в Австралии неожиданно стала популярной в социальных сетях после публикации о графике работы. Об этом пишет The Guardian.
«Посольство Финляндии в Канберре будет временно закрыто во вторник, 10 ноября 2026 года. Обычный режим работы возобновится в среду, 11 ноября»,— сообщил официальный аккаунт посольства в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Пост сопроводили видео северного сияния и спокойной музыкой, что и вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Публикацию просмотрело несколько миллионов пользователей по всему миру, она собрала 730 тыс. лайков и более 8 тыс. комментариев.
«Уведомление менее чем за день? Я ведь уже всю поездку спланировал», «Черт, еще и в мой день рождения», «Плохой день для поклонников финского посольства в Канберре»,— с иронией отреагировали пользователи в комментариях. К ним присоединились официальные страницы авиакомпаний, спортивных команд, автомобильных концернов, а также финские политики и послы по всему миру, которые заверяли комментаторов, что посольства в других странах по-прежнему работают.
Посол Финляндии в Австралии Арто Хаапеа отметил, что до сих пор не понимает причины такого интереса к объявлению. Скорее всего, ролик оказался в поле зрения алгоритма социальной сети из-за предыдущего видео в аккаунте посольства. В нем посол рекламировал конкурс, по итогам которого одинокие люди со всего мира могли выиграть поездку в Хельсинки на «финское свидание за ужином». Видео также стало вирусным, набрав более 8 млн просмотров и 181 тыс. лайков.