Юра Борисов — о номинации на «Оскар»: не могу понять, что сейчас чувствую

Актер Юрий Борисов узнал своей номинации на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», когда ехал в машине вместе с семьей. После новости о том, что он вошел в шорт-лист, ему посыпались поздравления, рассказал актер в интервью изданию Variety.

«Эмоции переполняют. Люди звонят и пишут мне сообщения, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую... Мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я (не слышал. — "Ъ") ничего после этого, после всех номинаций, потому что она кричала»,— рассказал актер. После он созвонился с актрисой Майки Мэдисон, которая получила номинацию за лучшую женскую роль за игру в этом же фильме. Артисты поздравили друг друга.

На «Оскар» за лучшую роль второго плана также номинированы Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). Премьера «Аноры» режиссера Шона Бэйкера прошла в мае 2024 года на Каннском фестивале. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Картина также стала претендентом на «Оскар» за лучший фильм и сценарий. За эту роль Юрий Борисов был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Подробнее о фильме «Анора» — в материале «Широкий русский».