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Коммерсантъ FM
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Юра Борисов — о номинации на «Оскар»: не могу понять, что сейчас чувствую

Актер Юрий Борисов узнал своей номинации на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», когда ехал в машине вместе с семьей. После новости о том, что он вошел в шорт-лист, ему посыпались поздравления, рассказал актер в интервью изданию Variety.

«Эмоции переполняют. Люди звонят и пишут мне сообщения, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую... Мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я (не слышал. — "Ъ") ничего после этого, после всех номинаций, потому что она кричала»,— рассказал актер. После он созвонился с актрисой Майки Мэдисон, которая получила номинацию за лучшую женскую роль за игру в этом же фильме. Артисты поздравили друг друга.

Чем известен актер Юра Борисов

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На «Оскар» за лучшую роль второго плана также номинированы Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). Премьера «Аноры» режиссера Шона Бэйкера прошла в мае 2024 года на Каннском фестивале. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Картина также стала претендентом на «Оскар» за лучший фильм и сценарий. За эту роль Юрий Борисов был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Подробнее о фильме «Анора» — в материале «Широкий русский».

Фотогалерея

Просто Юра

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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