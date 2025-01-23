Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Актер Юрий Борисов номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль фильме «Анора». Это первый российский актер, который вошел в шорт-лист Американской академии кинематографических искусств.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юра Борисов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На «Оскар» за лучшую роль второго плана также номинированы Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). Их имена сообщила Американская академия киноискусств в прямой трансляции на YouTube.

«Анора», в которой снялся Юрий Борисов, также стала претендентом на «Оскар» за лучший фильм и сценарий. В номинацию на лучший фильм вошли в том числе «Бруталист»,«Конклав», «Дюна 2», «Эмилия Перес» и «Субстанция». Вручение премии пройдет в ночь на 3 марта.

Премьера «Аноры» американского кинорежиссера Шона Бэйкера прошла в мае на Каннском фестивале, где филь получил «Золотую пальмовую ветвь». 32-летний Юрий Борисов за роль в картине был номинирован на «Золотой глобус» и премию BAFTA. Ранее он также снимался в фильмах «Петровы в гриппе», «Бык» и «Купе номер шесть».

Подробнее о фильме «Анора» — в материале «Широкий русский».