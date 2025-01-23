Чем известен актер Юра Борисов

23 января актер Юрий Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль фильме «Анора». Подробности его биографии и фильмографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юра Борисов

Фото: Chris Pizzello / AP Юра Борисов

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Александрович Борисов родился 8 декабря 1992 года в Реутове Московской области. В 2013 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова).

На четвертом курсе получил премию «Золотой лист» за лучшую мужскую роль среди выпускников училища (спектакль «Зойкина квартира»). После учебы был зачислен в труппу театра «Сатирикон», но через год покинул ее, отдав предпочтение работе в кино.

В кино дебютировал в 2010 году, исполнив эпизодическую роль подростка в драме Андрея Звягинцева «Елена». Через год сыграл одну из главных ролей — школьника Роберта Крохина — в сериале Зиновия Ройзмана «У каждого своя война». В 2015 году сыграл лейтенанта Сергея Огаркова в фильме Сергея Попова «Дорога на Берлин», в 2018 году — танкиста Серафима Ионова в фильме Алексея Сидорова «Т-34». В 2020 году исполнил главную роль в биографическом фильме Константина Буслова «Калашников», получив за нее «Золотого орла» в номинации «Лучшая мужская роль в кино».

В 2021 году вышла драма финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» — первый крупный иностранный проект Юрия Борисова. В том же году он появился в фильмах «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, в 2022 году — во втором сезоне сериала «Эпидемия».

В мае 2024 года на Каннском фестивале состоялась премьера американского фильма «Анора» режиссера Шона Бейкера, в которой Юрий Борисов сыграл роль «вышибалы» Игоря. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля, а сам актер одержал победу в номинации «Лучший актер второго плана» на премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и был номинирован на премию «Золотой глобус» в той же категории. В январе 2025 года номинирован на премию Гильдии киноактеров США и кинопремию BAFTA.

Всего фильмография актера насчитывает более 70 проектов. В феврале выйдет драма «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова, в которой Юрий Борисов появится в образе поэта.

C 2014 года женат на актрисе Анне Шевчук, с которой познакомился в Щепкинском училище. У пары две дочери.