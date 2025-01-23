Суд Вашингтона заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство

Федеральный судья в Сиэтле, штат Вашингтон, выдал временный запрет на указ президента США Дональда Трампа об ограничении права на гражданство страны по праву рождения. Старший окружной судья США Джон Кофинур резко раскритиковал указ, назвав его неконституционным, пишет Seattle Times.

«Я работаю судьей более четырех десятилетий и не могу припомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы так же ясен, как этот. Это вопиюще неконституционный указ»,— заявил в суде господин Кофинур. Выданный запрет не позволяет указу господина Трампа вступить в силу по всей стране, пишет газета.

Дональд Трамп подписал этот указ в первый день своего президентства. Он должен был вступить в силу с 19 февраля. Документ ограничивает предоставление гражданства США по праву рождения — так Белый дом решил покончить с «родильным туризмом». Спустя два часа после подписания господин Трамп получил из-за него иск в федеральный суд Нью-Гемпшира. После этого к иску присоединилось свыше 20 штатов. Правозащитники указывают, что это ограничение противоречит 14-й поправки к конституции США, которая дает американское гражданство любому человеку, который родился на территории страны.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рождение не повод для гражданства».