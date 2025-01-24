Дональд Трамп на круглом столе ЭИСИ

Надеяться на реализацию планов нового президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинского конфликта россиянам не стоит — к такому единодушному выводу пришли 23 января участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Впрочем, перечислив свои аргументы в пользу пессимистического сценария, соответствующего, по информации “Ъ”, и текущей позиции Кремля, некоторые эксперты все же не удержались от проявления сдержанного оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Повестка и смысловое наполнение круглых столов ЭИСИ, по словам источников “Ъ” из числа их участников, так или иначе согласуются с администрацией президента (АП). Поэтому можно предположить, что главный месседж вчерашнего мероприятия– необходимо снизить ожидания россиян от победы Дональда Трампа– в той или иной степени соответствует позиции властей.

Как ранее сообщал “Ъ”, в способность президента США разрешить конфликт на Украине, согласно недавнему опросу ВЦИОМа, верит почти треть (31%) респондентов, противоположного мнения придерживаются 51%. Источники “Ъ”, близкие к АП, считают такие надежды чрезмерными. Хотя по ряду косвенных признаков можно судить о том, что в Кремле тоже не исключают варианта, при котором конфликт на Украине действительно будет разрешен в обозримом будущем. К примеру, на некоторых организованных АП мероприятиях обсуждался вопрос о том, какой «образ победы» сложился в сознании россиян и как его можно скорректировать, а также говорилось о социально-политических рисках, связанных с окончанием специальной военной операции.

Дискуссия на круглом столе ЭИСИ 23 января под названием «Что нам Трамп: ожидания от нового президента США и перспективы российско-американских отношений» в целом не отклонялась от этой позиции. «Создано достаточно много полярных ожиданий (относительно Дональда Трампа.— “Ъ”) — от панических до воодушевленных»,— прямо сформулировал проблему политолог Александр Асафов. После чего участники круглого стола начали разъяснять, почему намерение господина Трампа завершить конфликт на Украине вызывает у них скепсис.

Так, по оценке политолога Марата Баширова, новому президенту США нужны быстрые результаты, которые он сможет предъявить своим избирателям, и сейчас ему кажется, что урегулирования на Украине он тоже может добиться достаточно быстро. Но ошибочность такого представления, уверены эксперты, видна уже по тому, как Дональд Трамп постоянно меняет сроки, за которые он обещает добиться указанного результата. Кроме того, реализации его планов могут помешать сохраняющие немалую силу демократические элиты или противодействие госаппарата.

Политолог Борис Межуев, в свою очередь, предупредил, что и сам Дональд Трамп, и его администрация будут, по сути, стремиться к мировой гегемонии, поэтому стратегически для России они по-прежнему остаются оппонентами. А вследствие этого, подчеркнули другие участники дискуссии, «мирный план Трампа» может совершенно не устроить российскую сторону, у которой есть свое видение завершения конфликта и которая вряд ли пойдет на выполнение ультиматумов США. «Несмотря на вполне комфортные для нас заявления Трампа, очевидно, что в его модели украинский конфликт должен быть решен исключительно по американскому рецепту, по американским правилам. То есть будет предложено решение языком силы, языком шантажа, языком угроз»,— разъяснил эту мысль Александр Асафов.

Впрочем, вроде бы единодушный пессимистичный ответ на поставленный в теме круглого стола вопрос не помешал некоторым экспертам продемонстрировать и сдержанный оптимизм. «Я стою на той позиции, что Трамп быстрее сдаст нам нечто в наших интересах, чем будет устраивать катавасию с жестким давлением»,— признался, например, господин Баширов.

Андрей Винокуров