Purdue Pharma выплатит $7,4 млрд за опиоидный кризис

Семья Саклер, владеющая фармацевтической компанией Purdue Pharma, федеральные и местные власти США пришли к новому соглашению о размере компенсаций жертвам опиоидного кризиса. Компания и сами Саклеры выплатят властям и сообществам $7,4 млрд в течение ближайших 15 лет. А по истечении этого срока семья Саклер перестанет владеть компанией.

Purdue Pharma, созданная в 1950-е годы братьями Саклер и ставшая одним из лидеров отрасли, производила опиоидный препарат OxyContin. В 2019 году, после того как власти многих штатов предъявили претензии компании, она подала заявку на банкротство. В числе прочего компанию обвиняли в том, что она сознательно скрывала опасность развития зависимости у больных от этого препарата и тем самым способствовала усугублению опиоидного кризиса в США.

Это вторая версия соглашения фармкомпании с властями. В рамках предыдущего, заключенного в 2020 году, компания и ее владельцы обязались выплатить властям и непосредственно жертвам опиоидного кризиса $6 млрд. При этом сами Саклеры получали иммунитет от дальнейших судебных преследований. В июле прошлого года Верховный суд США заблокировал эту сделку. Новое соглашение защитит владельцев компании только от исков тех юридических лиц, которые подпишут мировое соглашение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опиоидную эпидемию оценили в $8 млрд».

Кирилл Сарханянц