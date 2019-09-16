Purdue Pharma подала заявление о банкротстве

Производитель опиоидного болеутоляющего OxyContin американская компания Purdue Pharma начала процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эта процедура является одним из условий достигнутого на днях соглашения, в рамках которого компания намерена урегулировать претензии со стороны штатов и потребителей в причастности к усугублению опиоидного кризиса в США.

«Эта процедура, которая будет проходить под надзором суда, призвана содействовать в числе прочего упорядоченному и справедливому урегулированию всех претензий в отношении Purdue при сохранении стоимости активов компании в интересах тех, кто пострадал от опиоидного кризиса»,— говорится в заявлении компании. В рамках процедуры банкротства будет создана новая компания во главе с новым советом директоров, который должны одобрить истцы и суд по банкротствам.

В своем заявлении председатель совета директоров Purdue Pharma Стив Миллер пояснил, что это «лучший и единственный способ разрешения непростого судебного разбирательства, которое быстро обескровливает активы компании и угрожает уничтожить всю Purdue». Правда, достигнутое на прошлой неделе соглашение поддержали лишь 24 американских штата, 5 американских территорий и около 1 тыс. городов и округов. Однако, как отмечает господин Миллер, компания «не теряет надежды получить поддержку и всех остальных штатов. Выбирать можно только из двух вариантов: либо использовать все доступные ресурсы для помощи пострадавшим сообществам, либо истратить все средства на судебные разбирательства».

Подробнее об истории Purdue Pharma и опиоидном кризисе в США читайте в материале «Коннектикутский картель».

Алена Миклашевская