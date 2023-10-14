Русский с китайцем ящик навек

После девяти лет доминирования на российском рынке телевизоров южнокорейский Samsung уступил место китайскому Haier. В целом продажи телевизоров по итогам января—сентября увеличились на 35–40% и в тройке лидеров закрепились китайские вендоры. Эксперты считают, что при сохранении санкций ушедшие вендоры рискуют полностью потерять российский рынок, а за лидерство будут бороться китайские Haier и Hisense.

В России сменился лидер в сегменте телевизоров, им стал китайский Haier, который потеснил южнокорейский Samsung, сообщили “Ъ” в IT-холдинге Fplus, ссылаясь на собственные данные. По итогам девяти месяцев этого года бренд занял 11,5% рынка в штуках (665 тыс., годом ранее бренд даже не входил в тройку лидеров) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд руб., в 2022 году показатель был равен 7,4%). Следом за Haier по объему продаж в физическом выражении идут китайские же Xiaomi (8,3%) и Hisense (6,6%). Samsung по итогам девяти месяцев этого года занял 5,1% (годом ранее — 25,3%). Также продолжает увеличиваться доля продаж техники собственных торговых марок (СТМ) российских компаний. За год доля таких телевизоров на российском рынке в штуках выросла с 17,5 до 22,3%. Всего с января по конец сентября 2023 года в России было продано 5,7 млн телевизоров, это на 35% больше, чем годом ранее.

В Samsung отказались от комментариев, в Haier не ответили на запрос “Ъ”.

В «М.Видео-Эльдорадо» в целом согласны с данными Fplus. По словам представителя сети, в январе—сентябре 2023 года продажи телевизоров в России превысили на 40% показатели прошлого года и достигли 5,8 млн. В денежном выражении продажи превысили 145 млрд руб. В сети группы Haier также стал лидером по телевизорам в 2023 году, тогда как годом ранее занимал третье место.

В 2022 году после начала СВО ряд иностранных брендов остановил официальные поставки своей продукции в Россию. Это, например, LG, Sony и т. д. Через год собственные торговые марки ритейлеров заняли 20% рынка, а доля бывших лидеров начала стремительно падать (см. “Ъ” от 20 марта). Для того чтобы окончательно не потерять рынок, LG начал адаптировать софт под рынок РФ на заводе в Польше, после чего поставлять устройства через Белоруссию (см. “Ъ” от 5 июня).

По словам руководителя департамента «Кино и звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексея Никонова, «потребители позитивно реагируют на новый ассортимент телевизоров и готовы переключаться на китайские или другие новые для себя бренды».

В ближайшее время главным конкурентом Haier на российском рынке телевизоров будет оставаться китайский Hisense, который уже занимает 10% рынка в деньгах, а также TCL с долей 5%, считает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Перспективы развития на российском рынке, продолжает эксперт, есть у Xiaomi, Philips и Toshiba. Но сейчас по ряду из них существует дефицит продукции, считает он. «Если Samsung не изменит свою политику в отношении РФ, то вскоре он может уйти в небытие, как это произошло с Panasonic»,— резюмирует эксперт.

Южнокорейский Samsung на протяжении последних девяти лет боролся за первое место в сегменте телевизоров с LG, но с прошлого года оба бренда остановили свое развитие в России, объясняет руководитель направления розничных проектов Fplus Антон Фомин. По его оценке, в следующем году из-за удешевления производства и наращивания продаж средняя стоимость устройств снизится на 5%, а покупатели смогут позволить себе экраны с большей диагональю. «К лету следующего года можно ожидать, что топовые модели 55 дюймов будут стоить в пределах 25 тыс. руб., 65 дюймов — до 35 тыс. руб.»,— считает аналитик.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что помимо китайских ведоров в лидерах могут закрепиться и отечественные марки (например, Hi, Hartens, RAZZ) за счет поддержки государства в импортозамещении. «Для этого может потребоваться время, покупатели должны лучше узнать российскую технику, убедиться в ее качестве. Возможно, что это произойдет в следующем году, после новогодних праздников»,— добавил эксперт. Впрочем, Алексей Погудалов подчеркивает, что российские телевизоры в основном представлены в низком ценовом сегменте, тогда как китайская техника — и в среднем.

Тимофей Корнев