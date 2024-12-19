«Яндекс» включает телевизоры

Лидеры российского рынка телевизоров китайские Haier, TCL и Huawei ведут переговоры с «Яндексом» (MOEX: YDEX) об установке на все поставляемые в РФ устройства операционной системы (ОС) YaOS. Совокупная доля только Haier и TCL в штуках составляет порядка 32% рынка, и в случае успешных переговоров «Яндекс» может обойти по популярности Android от Google. Конкуренция может обостриться в 2025 году, когда свой завод по сборке телевизоров с ОС «Салют-ТВ» планирует запустить «Сбер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Зарембо, Коммерсантъ Фото: Игорь Зарембо, Коммерсантъ

«Яндекс» ведет переговоры с лидерами российского рынка ТВ и китайскими Haier, TCL, Huawei, а также другими компаниями о том, чтобы устанавливать на всю поставляемую в РФ ТВ-технику операционную систему компании YaOS. В «Яндексе» подтвердили “Ъ” переговоры, но не уточнили, с кем именно они ведутся. В Haier, TCL и Huawei не ответили “Ъ”.

Годом ранее китайский Haier стал лидером российского рынка ТВ, заняв 11,2% рынка в штуках, тем самым потеснив южнокорейский Samsung (см. “Ъ” от 24 октября 2023 года). Сейчас, говорит источник “Ъ” на рынке бытовой техники, ссылаясь на данные GFK, совокупная доля Haier и TCL в штуках составляет порядка 32% рынка. Долю Huawei он не назвал.

Около 30% реализуемых в РФ телевизоров продаются на операционной системе «Яндекса», 20% — на «Салют-ТВ» (разрабатывает «Сбер») и остальные 50% — на Android TV, оценивает директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. По его словам, основная масса телевизоров выпускается на Android по причине более низкой стоимости софта, нежели ОС российских компаний.

Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин предоставил схожие оценки. По его данным, по итогам третьего квартала 2023 года 53% проданных телевизоров работают на системе Android. «Крупные бренды, например Samsung, LG или Hisense, предпочитают свои собственные ОС: Tizen, WebOS и ViDAA соответственно»,—говорит он, добавляя, что совокупно их доля может достигать 30% российского рынка, а российских YaOS и «Салют-ТВ» — 15%. В «Сбере» не ответили “Ъ”.

Однако в продажах телевизоров под собственными брендами «Сбер» и «Яндекс» далеки от лидерства. Как сообщал Tadviser в начале июля, по итогам первого полугодия «Сбер» занял 5,2% рынка ТВ в штуках, тогда как «Яндекс» 1%. Сейчас, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, доля «Яндекса» в продажах телевизоров под собственным брендом по итогам десяти месяцев снижается. «Что касается YaOS, то она предустанавливается у многих отечественных производителей, например BBK, Dexp, Starwind и др., поэтому, несмотря на низкую долю продаж собственных телевизоров "Яндекса", проникновение ОС на порядок больше и находится сейчас на уровне более 10% рынка»,— говорит он, добавляя, уход Google из РФ и отсутствие поддержки может привести к лидерству российских ОС для телевизоров на внутреннем рынке.

Как объяснил “Ъ” Владислав Бородин, монетизация «Яндекса» в операционных системах для ТВ может складываться как из отчислений от реализации устройств с установленным YaOS, так и с продажи внутренних сервисов, подписок и таргетированной рекламы внутри экосистемы. «С учетом существующих ограничений на работу в России некоторых сервисов Google переход на отечественные ОС для ТВ кажется вполне оправданным»,— говорит он.

Если YaOS станет по умолчанию поставляться в составе телевизоров зарубежных производителей, это расширит возможности «Яндекса» по продаже своих сервисов, подчеркивает руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов. «Возможность предлагать услуги своей экосистемы и станет основной выгодой "Яндекса" в партнерстве с производителями»,— говорит он. Господин Родионов считает, что еще одним фактором расширения устройств на YaOS станет виртуальный помощник «Алиса», так как многие потребители выбирают устройства, встраиваемые в экосистему «умного дома».

«Однако "Сбер" в 2025 году запускает собственное производство телевизоров, где будет устанавливаться "Салют-ТВ"»,— напоминает Кирилл Скворцов. И доля YaOS и «Салют-ТВ» на российском рынке «будет увеличиваться параллельно».

Тимофей Корнев