Присоединенные ценности

Интеграция новых субъектов РФ в российское идеологическое пространство — одна из первостепенных задач государственной власти. К такому выводу пришли участники прошедшего в Госдуме круглого стола «Война и мир новых старых территорий: вопросы миграции и интеграции в правовое пространство РФ». Ценностные контуры такой интеграции уже очерчены президентом, а сами новые регионы готовы к адаптации в системе, рассуждали депутаты и гости. Объяснить тонкости процесса предстоит разве что молодежи, на протяжении 30 последних лет подвергавшейся идеологической обработке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прежде чем поговорить на главную тему организованного «Справедливой Россией — За правду» (СРЗП) круглого стола, лидер партии Сергей Миронов призвал разобраться с терминологией. Потому что эпитет «новый» в присоединенных регионах встречают с недоумением, доложил партиец: «Они обижаются немножко, говорят: "Ну какие мы новые? Мы вообще-то всегда были с вами!" Наверное, доля истины в их словах есть».

В этом лидера горячо поддержала депутат Яна Лантратова. «"Новые территории" вошли в язык повседневности, но важно обратить внимание на то, что мы говорим,— подчеркнула она.— ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не просто территории, это наши русские люди, наша семья, они не новые, они всегда были частью нас, даже когда нас разделяли границы».

Вопрос идеологической интеграции в итоге и оказался, вопреки названию круглого стола, ключевым элементом обсуждения. Все участники по очереди заверяли друг друга в том, как важно вовлечь «старых-новых» россиян в «одну большую семью». «Мы создаем единое пространство ценностей, где каждый гражданин чувствует себя частью огромной семьи народов, одной большой страны, одного большого справедливого дела»,— агитировала соратников та же Яна Лантратова.

Контуры «единого пространства ценностей» уже очерчены президентом в соответствующем указе, но не мешало бы пойти дальше и водрузить на законное место государственную идеологию в целом, напомнил о базовых устремлениях эсеров Сергей Миронов. К тому же особых проблем с распространением ценностных установок, судя по докладам других участников, возникнуть не должно. Народы издревле объединялись вокруг этнически русского стержня, ведь русский народ «максимально открыт к дружбе и сотрудничеству», сообщил, например, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов: «Наша цивилизация формировалась как сообщество, которое уважает языки, культуру и историю всех других народов».

Прицельно поработать нужно разве что с «запрограммированной молодежью», которой 30 лет вкладывали в умы «программы ненависти ко всему русскому», предупредил председатель НКО «Офицеры России», герой РФ Сергей Липовой. «Нам предстоит взломать эти программы, перестроить головы нашей молодежи, открыть им глаза, показать, что они вернулись в большую российскую семью!» — воодушевлял он коллег.

Система образования к выполнению таких задач готова, заверила Яна Лантратова: законы о едином образовательном пространстве приняты, а в образовательных учреждениях появились «Разговоры о важном» и «Основы российской государственности», которые и формируют «осознанное отношение к своему гражданству и принадлежности к общей культуре и истории». В пример же всем присутствующим предложили взять молодых людей Донбасса: об их «ежедневном подвиге» подробно рассказывалось в документальном фильме Веры Соколовой «По праву молодости», вдумчивым просмотром которого и завершился круглый стол.

Григорий Лейба