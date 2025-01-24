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Пулково фиксирует пассажиров

Петербургская авиагавань увеличила пассажиропоток на 3% при росте городского турпотока на 23%

По итогам 2024 году аэропорт Пулково обслужил 20,9 млн пассажиров, что на 3% превышает прошлогодний показатель. На внутренних рейсах было перевезено 16,7 млн человек, на международных — 4,2 млн. При этом количество туристов, посетивших Петербург в прошлом году, составило 11,6 млн человек, что на 23% больше, чем годом ранее.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году увеличился на 5,8%, следует из данных Росавиации. Ими было перевезено 111,6 млн человек

Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году увеличился на 5,8%, следует из данных Росавиации. Ими было перевезено 111,6 млн человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году увеличился на 5,8%, следует из данных Росавиации. Ими было перевезено 111,6 млн человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», среди российских направлений наиболее востребованными ожидаемо стали Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Казань. Пассажиропоток между Петербургом и Москвой также увеличился на 3%. Лидерами по международным направлениям стали Анталья, Стамбул и Минск. Объем перевозок в Китай вырос в 3 раза, в Таиланд — в 4 раза, в Узбекистан — на 24%, в ОАЭ — на 19%, а в Турцию — на 17%.

В прошлом году из Пулково выполняли полеты 55 авиакомпаний по 111 направлениям. Лидерами по объему перевозок среди российских авиакомпаний стали «Россия», «Победа», Smartavia, «Аэрофлот», Nordwind Airlines, среди зарубежных — Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Belavia, Pegasus Airlines, Emirates.

В целом пассажиропоток российских авиакомпаний в прошлом году увеличился на 5,8%, следует из данных Росавиации. Ими было перевезено 111,6 млн человек. На внутренних линиях показатель составил 84,6 млн пассажиров, а на международных направлениях — до 26,9 млн.

Как ранее в интервью “Ъ” рассказал гендиректор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев, появление высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом может привести к оттоку с авиалиний на железную дорогу около 2 млн пассажиров в год.

Пока что, по имеющимся от РЖД данным, за девять месяцев 2024 года железнодорожным сообщением Москва и Петербург воспользовались 8,3 млн пассажиров. Это на 5,8% выше прошлогоднего показателя. Из них поездами «Сапсан» — около 4 млн (+8,4%).

На магистралях Октябрьской железной дороги по итогам 2024 года было перевезено в общей сложности 197,2 млн пассажиров, что на 14% больше, чем в 2023 году. Из них 21,4 млн — это пассажиры поездов дальнего следования (+5,4%).

В целом турпоток в Петербурге по итогам прошлого года достиг 11,6 млн человек, что на 23,4% больше, чем в 2023 году. Доля иностранных туристов от общего числа гостей составила около 7,2%. В прошлом году показатель был равен 6,1%, а в 2022 году — 4,2%.

По данным Смольного, за 2024 год Петербург посетили 839 тыс. иностранных туристов, что на 46% больше, чем в 2023 году (574 тыс. человек). При этом число гостей из стран СНГ за этот период увеличилось на 23%, до 457 400 человек, а из стран дальнего зарубежья — на 73%, до 381 900 человек.

Новый 2025 год для аэропорта Пулково начался с надзорных мероприятий, которые в авиагавани вечером 12 января проводила петербургская транспортная прокуратура. Причиной стали задержки из-за непогоды 90 авиарейсов. Ситуация с вылетом и прилетом самолетов из Пулково продолжала оставаться напряженной и после окончания снегопада.

Также в 2024 году компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющая аэропортом Пулково, оспаривала в арбитражных судах Москвы и Петербурга ряд исков от ФАС. Один из них связан с монопольно высокими тарифами на парковку, другой — с отказом предоставления доступа к инфраструктуре аэропорта одной из авиакомпаний.

Владимир Колодчук

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