Пассажирам, летевшим в Пулково, пришлось ждать рейса 12 часов из-за снегопада

Ситуация с вылетом и прилетом самолетов из Пулково продолжала оставаться напряженной спустя несколько часов после окончания снегопада. Несмотря на заверения представителей петербургской воздушной гавани о том, что работа нормализована, по состоянию на 20:00 по мск вылета из Калининграда ожидают пассажиры девяти рейсов, которых должны забрать самолеты из Петербурга. Задержка составляет около 13 часов (на момент написания заметки — «Ъ»). Три борта и вовсе были отменены без переноса даты вылета.

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Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», находящийся в Храброво, пассажирам задержанных рейсов дважды предоставляли горячее питание и воду. Однако рейсы откладывали через каждые два часа, в результате чего клиенты авиакомпаний продолжают находиться в здании аэровокзала. От многочасового ожидания одна из пассажирок упала в обморок. По состоянию на 20:30, рейсы из Пулково все-таки начали вылетать в Калининград и другие города России.

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Однако проблемы коснулись не всех перевозчиков. Рейсы таких авиакомпаний как «Северсталь» и «Газпромавиа» вылетали из Пулково нормально. Отметим, что петербургский аэропорт 12 января закрывали дважды. По состоянию на 21:00 воздушная гавань работает в привычном режиме. Тем не менее, только за сегодня отменили 38 рейсов, около сотни задержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что похожая ситуация в Пулково из-за метеоусловий возникала и накануне, 11 января. Тогда задержали вылет 16 самолетов. Речь идет о маршрутах в Калининград, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Иркутск, Архангельск, Новосибирск, Мурманск, Хургаду, Самару, Москву и Уфу.

Валерий Грибанов, Андрей Маркелов