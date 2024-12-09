Судебное дело припаркуется в Пулково

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу признало тарифы на парковку в аэропорту Пулково монопольно высокими. УФАС предписало оператору воздушной гавани — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) скорректировать прейскурант в течение 20 дней. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ВВСС, компания намерена обжаловать решение ведомства. Юристы подтверждают, что на время судебного разбирательства аэропорт может как минимум несколько месяцев продолжать предоставлять услуги паркинга по завышенным ценам. Но для этого инстанция должна принять дело к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория аэропорта Пулково

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Территория аэропорта Пулково

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

УФАС установило, что ООО «Воздушные ворота Северной столицы» нарушило пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. «Повышение стоимости аренды одного парковочного места в среднем в два раза содержит признаки монопольно высокой цены. ООО «Воздушные ворота Северной столицы» выдано предписание в течение 20 календарных дней с даты получения настоящего предписания установить экономически обоснованные цены на услуги аренды парковочного места»,— следует из текста документа, датированного 5 декабря 2024 года.

УФАС возбудило дело в отношении ВВСС в июле этого года после повышения часа краткосрочной парковки на 75% (см. «Ъ-СПб» от 05.07.2024). В ведомство обратилась глава местного отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Надежда Тихонова, сообщившая, что кратковременная парковка у входа сначала стоила 700 рублей с 16-й по 30-ю минуту, но затем цена повысилась до 2 тыс. рублей. Автомобилисты также заметили значительное подорожание долговременной парковки, и если еще в начале года оставить машину в Пулково улетающим можно было за 4 тыс. рублей за две недели, то с лета стоимость парковки с седьмого дня повысилась до 9450 рублей в неделю. Долгосрочная парковка с первого до седьмого дня стоит теперь 1500 рублей в сутки.

На запрос редакции в пресс-службе оператора аэропорта ответили, что в «Воздушных воротах Северной столицы» не согласны c решением антимонопольной службы и планируют обжаловать его в арбитражном суде. «Напомним, что в аэропорту действуют разнообразные тарифы для разных видов парковок, также функционирует бесплатная парковка P0, от которой до Пулково можно добраться на общественном транспорте, а в ночные часы — на шаттле. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными парковочными комплексами, в том числе бесплатными, в окружении аэропорта»,— говорится в сообщении пресс-службы. В УФАС уточнили, что, если компания решит обжаловать предписание в арбитраже, действие документа приостанавливается до вынесения решения судом.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подтвердил «Ъ-СПб», что по закону вынесенное органом исполнительной власти решение, в случае его обжалования нарушителем, вступает в силу только после того, как суд подтвердит его обоснованность или откажет в рассмотрении иска. «Естественно, это возможно только при условии, что суд вообще согласится с уполномоченным органом, а не встанет на сторону лица/организации, которому предписание может быть выдано необоснованно. И хотя практика последних лет в части обжалования решений антимонопольного органа складывается в его пользу, вероятность признания их необоснованными сохраняется»,— предупреждает господин Жарский.

Руководитель практики антимонопольного и конкурентного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская обращает внимание, что судебная практика по делам о ценах на парковку в аэропортах складывается неоднозначно. В одних делах суды соглашались с ФАС (например, в случаях с аэропортами Воронежа (2020), Хабаровска (2020), Внуково (2008)), в других — указывали, что антимонопольщики не доказали, что у потребителей отсутствуют альтернативы или что цены являются монопольно высокими (например, в делах с аэропортами Минеральных Вод (2014), Волгограда (2016), Симферополя (2016)).

Схожее дело рассматривалось и в отношении оператора Пулково ВВСС в 2018 году, напоминает юрист, когда аэропорт обжаловал предупреждение (не предписание) ФАС, в котором служба требовала прекратить навязывать невыгодные условия платы за парковку. «Суд в том случае встал на сторону ФАС, хотя в предмет того дела не входило доказывание нарушения: предупреждение выдается до возбуждения дела,— вспоминает госпожа Гореславская.— Это может указывать на то, что суды, вероятнее всего, вновь поддержат вывод о доминировании». Что касается оспаривания довода о монопольно высокой цене, то, по мнению юриста, исход пока трудно предсказать, но в целом, с учетом большого процента принятия судами решений в пользу ФАС России, вероятность того, что инстанции и в этом случае поддержат позицию регулятора, высока.

Господин Жарский замечает, что, учитывая возможность не исполнять предписание и то, что решение суда первой инстанции можно обжаловать в вышестоящих судах, это может помочь выиграть время (как минимум несколько месяцев), в течение которого выявленное нарушение устраняться не будет. «Соответственно, в данном случае, если оператор аэропорта обжалует решение УФАС в судебном порядке, пересмотра цен в установленный предписанием 20-дневный срок, скорее всего, не случится»,— предполагает эксперт Veta.

Госпожа Гореславская советует учитывать, что предписание приостанавливается, только если суд примет к производству заявление о его оспаривании до истечения срока исполнения, то есть в течение предоставленных на исполнение 20 дней, а не общего трехмесячного общего срока обжалования. Если такой срок оспаривания будет пропущен, ФАС может начать принимать меры вне зависимости от судебного процесса. «В частности, у УФАС есть право привлечь компанию к административной ответственности за неисполнение предписания, а также право обратиться в суд с требованием о понуждении к исполнению предписания. Однако последний вариант предполагает, что рассмотрение дела в любом случае должно быть приостановлено до рассмотрения основного дела, в котором оспаривается решение»,— объясняет юрист.

Александра Тен