Полисы новых территорий

На фоне вступающих в следующем году законодательных изменений страховые компании выходят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для оказания услуг в одном из крупнейших сегментов рынка — ОСАГО. По словам экспертов, новые субъекты РФ крайне перспективны для страховщиков как с точки зрения сборов, так и перекрестных продаж. Впрочем, есть значительные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала января 2025 года закон об ОСАГО будет действовать на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в полном объеме. Это значит, что владельцы транспортных средств обязаны застраховать гражданскую ответственность до начала следующего года. “Ъ” провел опрос страховщиков на тему готовности оказывать соответствующие услуги на новых территориях.

Согласно законодательству, страховщики обязаны в каждом из субъектов РФ иметь представителей, которые могли бы обеспечивать рассмотрение претензий потерпевших и урегулирование убытков, однако законодательство не обязывает страховщиков заниматься продажами ОСАГО в каждом из субъектов, поясняет руководитель практики страхования юрфирмы МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Сегодня в сегменте ОСАГО на новых территориях работают «Росгосстрах», «ПСБ Страхование», «Гайде», «Астро-Волга» и «Двадцать первый век». Клиенты, проживающие на новых территориях, могут оформлять ОСАГО онлайн или через страховых агентов, рассказывают в «Росгосстрахе». В планах на 2025–2026 годы открытие страховых агентств, клиентских центров и филиалов, а также обсуждаются представительства в трех регионах. В «ПСБ Страховании» клиенты могут приобрести полис ОСАГО через агрегатора страховых услуг (ежедневно на новых территориях таким образом оформляется более 250 полисов ОСАГО), а также через контакт-центр. В «Астро-Волге» работают на новых территориях через зарегистрированные филиалы и постоянно расширяют сеть партнеров и персонал. СК «Двадцать первый век» осуществляет продажи через агентскую сеть, а также у компании два обособленных подразделения в ДНР и ЛНР. Компания осуществляет подготовку к началу работы четырех подразделений, заключаются договоры с СТО для ремонта автомобилей, набирается персонал, планируется расширение агентской сети. В «Гайде» не ответили на запрос “Ъ”.

Готов к выходу на новые территории и ряд других страховых компаний. С 1 января 2025 года СОГАЗ сможет осуществлять продажу полисов ОСАГО жителям указанных регионов через сайт, а также агентскую сеть. «По мере роста спроса компания будет расширять свое присутствие. Сервис по урегулированию убытков на новых территориях уже сейчас доступен через дистанционные каналы — мобильное приложение, чат-бот или личный кабинет на сайте»,— отмечают там. Планируем начать работу в новых регионах в соответствии с законодательными требованиями, делится «СберСтрахование». Компания заключает договоры о представительстве для возможности урегулирования страховых событий на новых территориях, говорят в «Адонисе».

По словам экспертов, новые территории — перспективный сегмент для страховщиков. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, объем собранных премий ОСАГО в новых субъектах в 2025 году может составить до 22 млрд руб. Принципиальное значение имеют перекрестные продажи связанных или смежных продуктов — имущественного страхования или каско, считает он.

При этом эксперты указывают на серьезные риски. Сложности для страховщиков в новых субъектах связаны с развитием инфраструктуры — необходимы миллионы рублей на приобретение или аренду офисов, их оснащение, также могут быть сложности с определением рисков и страховых выплат, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Например, не все транспортные средства в новых регионах зарегистрированы по российским правилам, отмечает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков. По его словам, серые зоны с регистрацией авто могут приводить к тому, что за страховой выплатой будет обращаться человек, который не является реальным собственником, или возможно неоднократное обращение по одним повреждениям по старым и новым документам.

Юлия Пославская, Ян Назаренко