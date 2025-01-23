«Михаил Иванович, сознайся»

Гособвинение потребовало для 67-летнего бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко 24,5 года строгого режима по делу об убийстве на Кипре в 2004 году предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Фигурант, по версии следствия, «крышевал» бизнес Шевченко, а расправиться с ним он решил после отказа от подобных услуг. Жертв забили до смерти. Ранее присяжные признали экс-парламентария виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам подсудимый свою причастность отрицает и просил оправдать его. В 2015 году суд в Санкт-Петербурге приговорил Глущенко к 17 годам заключения за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, которая была застрелена в 1998 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Государственной думы России Михаил Глущенко, обвиняемый в тройном убийстве, во время заседания Приморского районного суда

Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ Бывший депутат Государственной думы России Михаил Глущенко, обвиняемый в тройном убийстве, во время заседания Приморского районного суда

Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что между Глущенко и владельцами АО «Метрополь», братьями Сергеем и Вячеславом Шевченко, была договоренность «об обеспечении безопасности и гарантии отсутствия претензий со стороны других криминальных структур». Сумма вознаграждения на начало 2004 года составила $50 тыс. ежемесячно. По версии следствия, когда Глущенко услышал отказ от дальнейшего сотрудничества, то потребовал в качестве «отступных» $10 млн, либо передать ему акции «Метрополя». Однако, снова получив отказ, подсудимый, как утверждает прокуратура, решил убить несговорчивого предпринимателя и всех, кто будет с ним в этот день в частном доме в пригороде города Пафос на Кипре.

«В 2003 году Вячеслав Шевченко сообщил Глущенко о намерении прекратить выплачивать ему деньги. После чего Глущенко начал требовать с Шевченко $10 млн, угрожая последнему убийством. Шевченко отказался выполнить его требования и после этого был убит на Кипре»,— сообщало ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Петербургу.

Согласно обвинительному заключению, к совершению преступления подсудимый привлек за $70 тыс. своего знакомого Виктора Крупицу и других соучастников. «Глущенко, Крупица и иные лица прибыли на Кипр, где у Шевченко был дом. Зная, что Шевченко живет не один, Глущенко дал указания убить и живущих с ним Зорина и Третьякову. Крупица и иные лица проникли в дом и нанесли Шевченко не менее восьми ударов рубящим предметом, не менее двух ударов колющим, не менее двух ударов тупым. Зорину — не менее одного удара рубящим и режущим. Третьяковой — не менее семи ударов рубящим»,— гласит формулировка в деле.

Все потерпевшие скончались на месте происшествия. Исполнители, говорится в материалах дела, поместили трупы в элементы мебели и пакеты, чтобы уничтожить, но не успели, так как к дому подъехали знакомые семьи, которые и вызвали полицию.

После смерти Вячеслава Шевченко бизнес продолжили его брат Сергей и его родственники. В частности, им принадлежит популярная сеть кондитерских «Север-Метрополь».

В 2022 году расследование убийства на Кипре было завершено, дело поступило в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Своей вины Михаил Глущенко как изначально не признавал, так и до конца стоял на своем. Вердиктом присяжных в ноябре минувшего года он был признан виновным. Перед коллегией стояло три вопроса: доказано ли, что убийство вообще было, доказано ли, что организовал его Глущенко, и виновен ли он в этой организации. На все три вопроса они ответили положительно.

Присяжные также пришли к выводу, что экс-депутат Госдумы от ЛДПР не заслуживает снисхождения. В свое оправдание обвиняемый заявил, что вел с убитым совместный бизнес, поэтому его смерть ему была невыгодна.

22 января гособвинитель попросил назначить Михаилу Глущенко наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Во время слушания в Приморском райсуде обвиняемый заявил, что следствие оказывало на него давление, склоняя взять на себя организацию тройного убийства и взамен получить за это намного меньший срок. «Я не убивал. Я не посылал людей. Понимаете... Он (следователь) мне говорит: "Михаил Иванович, сознайся, что это ты убил на Кипре — мы тебе дадим три года". Я говорю: "Вы что? Там три трупа!" Тот говорит: "Сознайся, и я решу вопрос"»,— сказал подсудимый.

Сторона защиты, в свою очередь, отметила, что такой суровый срок, который запросил прокурор, 67-летнему Глущенко будет трудно выдержать в заключении. Адвокат добавил, что даже на этой стадии процесса суд мог бы применить сроки исковой давности и не назначать наказания, поскольку подсудимый уже находится в местах лишения свободы более 15 лет и по состоянию здоровья никакой общественной опасности не представляет.

В 2015 году Михаил Глущенко получил 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей за организацию убийства депутата Галины Старовойтовой, которую застрелили 21 ноября 1998 года в парадной своего дома в центре Петербурга.

С учетом отбытых лет за время следствия, Глущенко мог выйти на свободу в июне 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал ему в условно-досрочном.

По сообщениям СМИ, на излете СССР Глущенко был известен в криминальных кругах как «Миша Хохол» и входил в «Тамбовскую» ОПГ, лидером которой признан судом Владимир Барсуков (Кумарин) по прозвищу «Кум». После оглашения приговора по делу Галины Старовойтовой Глущенко заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и начал давать показания против бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого он называет заказчиком убийства Старовойтовой.

Андрей Кучеров