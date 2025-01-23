Путин наградил пятерых чиновников Татарстана орденами и медалями

Президент России Владимир Путин наградил пятерых чиновников Татарстана государственными наградами. Орден Дружбы получили руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Помимо господина Гафарова, Орден Дружбы вручили начальнику управления административных и правоохранительных органов Кабмина Татарстана Рустему Кадырову и управляющему делами раиса республики Муслихе Ситдиковой.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена министру строительства Татарстана Марату Айзатуллину и его заместителю Владимиру Кудряшеву.

Орден Дружбы был учрежден в 1994 году для награждения граждан России и иностранцев за укрепление мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

В начале января президент России наградил еще трех татарстанцев. Среди них — председатель Федерации художественной гимнастики Республики Татарстан Лилия Шафеева.

В декабре 2024 года ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был удостоен раис Татарстана Рустам Минниханов. Ордена II и IV степеней получили мэр Казани Ильсур Метшин и вице-премьер Татарстана — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров.

Анар Зейналов