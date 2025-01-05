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Владимир Путин наградил председателя федерации художественной гимнастики Татарстана

Президент России Владимир Путин наградил председателя федерации художественной гимнастики Республики Татарстан Лилию Шафееву за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю работу. Информация об этом опубликована на портале официального опубликования правовых актов России.

Главный продюсер ООО «Национальный спортивный телеканал» в Казани Рамиль Гильманов был награжден почетной грамотой за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Первому заместителю генерального директора ОАО «Татагрохим» Раису Миннуллину также вручили почетную грамоту за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Влас Северин

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