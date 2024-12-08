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Раиса Татарстана и мэра Казани наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»

Раиса Татарстана Рустама Минниханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Мэр Казани Ильсур Метшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечается, что раис Татарстана и мэр столицы республики получили государственные награды за «большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу».

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили заместителя премьер-министра Татарстана Шамиля Гафарова.

Диана Соловьёва

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